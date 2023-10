Checo Pérez explica su mal resultado en el GP de Qatar: “Tuve problemas con las luces y la visibilidad”

Sergio Pérez ha vivido semanas duras en Asia y el suplicio más reciente fue el que vivió en el Gran Premio de Qatar este domingo, en el que finalizó en la décima posición y solamente obtuvo un punto, luego de recibir tres sanciones por superar los límites de la pista, algo que el piloto mexicano justificó argumentando que tuvo grandes problemas con el exceso de luz que había en el circuito, el cual le dificultaba la visibilidad.

En entrevista con ESPN, el azteca de Red Bull confesó que perdió la percepción del espacio por la iluminación del circuito.

“Ha sido durísima en la parte física. Dura también con visibilidad, tenía muchos problemas y no encontraba dónde me pasaba de los límites; no era consciente dónde se encontraba el auto y tuve muchos problemas con la luz (en el circuito), la visibilidad no ayudaba”, comentó el tapatio, quien sólo ha ganado 5 puntos en sus últimas tres carreras en Asia, comprometiendo el subcampeonato de la temporada de Fórmula1.

Aunado a esto, explicó que desde el inicio de la carrera sintió que estaba en desventaja, ya que consideró que arrancar con neumático duro fue una mala decisión.

“Nos perjudicó mucho iniciar con neumático duro y con el safety car perjudica la estrategia, porque no tuve prácticamente vueltas y con la estrategia tan limitada fue una carrera tan complicada”, manifestó

“Creo que hay mucho por analizar en términos de auto regresamos a un set up diferente al que teníamos y (es) temprano para hacer conclusiones”, acotó.

Sin embargo, el de Red Bull desea darle vuelta a la página y, con 5 carreras por disputar en la temporada, buscará aumentar la ventaja de 30 puntos que aún tiene sobre Lewis Hamilton en el campeonato de pilotos para conservar el segundo lugar, sabiendo que vienen dos circuitos muy importantes: el de Austin Texas y el de Casa: el Gran Premio de México en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

“Desde mañana estaremos en fábrica trabajando en simulador y ronda de carrera difíciles y con confianza ahora regresando a América empezar con resultados fuertes”, concluyó.

