Carlos Vela tendría estancada sus negociaciones con Los Angeles FC 

Carlos Vela es uno de los grandes referentes en el fútbol de Estados Unidos. El goleador mexicano es el principal estandarte de Los Angeles FC desde su llegada al club en 2017. Pero tras varias temporadas en el conjunto de la Major League Soccer, el ciclo del “Bombardero” estaría llegando a su fin.

Según informaciones del diario AS, las negociaciones entre Carlos Vela y Los Angeles FC estarían estancadas. El delantero y el club no habrían llegado a un acuerdo para extender el vínculo un año más. Bajo estas circunstancias, el “Bombardero” saldría del club en diciembre.

El reporte señala que la directiva del club no estaría dispuesta a ofrecerle una mayor cantidad de dinero al mexicano en un nuevo contrato. Esto sería un gran obstáculo que cerraría el ciclo de Carlitos en el LAFC.

Carlos Vela y su inseguridad

Hace meses atrás, Carlos Vela fue cuestionado sobre su futuro. El exjugador del Arsenal no confirmó su permanencia en Los Angeles FC. A pesar de que reconoció que su retiro está cerca, el conjunto angelino no era el club que precisamente le ofrecería su último duelo antes de colgar sus botines.

“Cada año que pasa el retiro está más cerca, pero no sé cuándo será. Al final la mente y el cuerpo son los que deciden cuándo parar, pero desde luego serán pocos años más (…) Como sé que el retiro cada vez está más cerca, disfruto más los partidos. El momento, el lugar y cómo será mi retiro no lo sé. De momento estamos en Los Ángeles y estoy feliz, pero no sé qué deparará el futuro”, dijo Vela previo a al Campeones Cup.

Rayados de Monterrey a la vista

En medio de la inseguridad en su futuro, Rayados de Monterrey ya ha hecho público o su interés por contratar a Carlos Vela. El conjunto mexicano tendría al “Bombardero” como su primera opción y, en caso de no concretarse, Chicharito Hernández sería la siguiente opción.

Carlos Vela tiene más de 160 partidos disputados con Los Angeles FC. El goleador mexicano acumula 85 goles y 50 asistencias desde que llegó al fútbol de Estados Unidos. Los registros del azteca lo sitúan como uno de los mejores jugadores que ha pisado el torneo.

Sigue leyendo:

· ¿Chicharito o Carlos Vela? Cuál mexicano está mejor para la delantera de Rayados de Monterrey

· Carlos Vela y un partido histórico para su cuenta personal con Los Angeles FC

· Se acerca el retiro de Carlos Vela: el delantero mexicano ve en el horizonte el final de su carrera

· Las duras palabras de Andrés Vaca sobre las indisciplinas en las Chivas de Guadalajara