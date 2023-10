Greta Cervantes, actriz mexicana de “La Rosa de Guadalupe”, muestra su refugio en Israel tras los ataques de Hamás (Video)

Greta Cervantes es una actriz mexicana que vive en Israel y tras los ataques de Hamás a ese país, se ha visto obligada a refugiarse en el búnker que tiene dentro de su casa, el cual mostró en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

La artista mexicana de 29 años, quien ha participado en programas unitarios como “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice El Dicho”, hizo una pausa en su carrera para vivir junto a su esposo israelí Yarden Hassid, pero siempre ha estado en contacto con sus seguidores.

Greta Cervantes muestra su refugio en Israel

Por eso el fin de semana, Greta Cervantes dice cómo vive el conflicto armado y compartió en su cuenta de TikTok su refugio para protegerse de las bombas tras los ataques lanzados por el grupo islamita Hamás a Israel.

El gobierno israelí se declaró en “estado de Guerra” desde los bombardeos de Hamás, registrados desde el pasado sábado.

“Estoy bien, estoy a salvo”, dice Greta Cervantes

“Han sido horas superdifíciles para nosotros, para todos los israelíes. Mi corazón está aquí y quiero informarles a todos los que han mandado mensajes, que estoy bien, estoy a salvo”, indicó la actriz mexicana con voz entrecortada.

“Es una situación complicadísima cada que escuchamos sirenas o cada que tenemos miedo nos metemos al cuarto de seguridad. Acá en Israel todas las casas tienen un cuarto de seguridad en el que te puedes meter y sellarlo”, dijo Greta mientras se levantaba para mostrar su refugio.

El búnker que está dentro de su casa tiene dos puertas como medida de seguridad, las cuales solamente se pueden abrir por dentro. En el refugio tiene un purificador de aire.

“Este es un purificador de aire, por si echan gas pimienta, esto se encarga de purificar el aire”, comentó Greta.

Los misiles siguen y siguen.. 3 días seguidos. — Greta Cervantes (@GretaCervantes) October 9, 2023

En el refugio también se encuentra una ventana que de igual manera tiene una protección de metal que los aísla del exterior.

No solo eso, la actriz mexicana sigue compartiendo cómo ha vivido estos días de conflicto armado entre Israel y Hamás que opera en la Franja de Gaza.

En otro video que compartió con sus seguidores, indica que ella y su esposo no han podido dormir, por el temor de los bombardeos a territorio israelí.

En el reciente video, aparece Greta Cervantes explicando que no se ha podido bañar por el miedo de que en ese momento pueda sonar la sirena que alertas sobre los bombardeos.

“Amigos, esta soy yo después de no bañarme dos días. Porque la verdad me da miedo que en lo que me este bañando me vaya a agarrar la alarma o algo por el estilo, pero ahorita que la situación está un poco más calmada, me voy a bañar, me voy a bañar”, aseguró la joven actriz Greta Cervantes.

La joven actriz también ha participado en la serie “Los Héroes del Norte”, donde le dio vida a Perla Alhelí.