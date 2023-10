Kelvin Kiptum, quien rompió el récord mundial de maratón en Chicago, sueña con ir a Juegos Olímpicos

El fin de semana nos dejó a un nuevo rey, el del maratón: Kelvin Kiptum, quien impuso un récord mundial al parar el cronómetro en 2:00:35 y convertirse en el primer hombre en concluir los 42.195 kilómetros por debajo del 2:01:00. Ahora, el corredor keniano habló de su sueño y su ídolo de la infancia.

En entrevista concedida a la agencia EFE, Kiptum reveló que su siguiente meta no es batir su propio récord, sino representar a Kenia en París 2024

“Es mi sueño, siempre soñé con competir en los Juegos y espero tener la oportunidad de representar a mi país“, aseguró.

Y hablando de sueños, el keniano comentó que desde pequeño anhelaba emular los logros de su compatriota Eliud Kipchoge, el hombre que tenía el récord de 2:01:09 que Kiptum hizo trizas el domingo pasado.

“Cuando era pequeño veía a Eliud entrenar y me decía, ‘un día, una vez, seré como Eliud’. Él fue un ejemplo para nosotros”, reveló Kiptum, de 23 años.

Sin embargo, pese a que llegó como favorito a Chicago, el corredor manifestó que su objetivo nunca fue romper la marca, aunque ya había dado aviso de su talento en el maratón de Londres, donde se quedó a solo 16 segundos del récord de Kipchoge.

“No, no pensaba batir el récord”, aseguró, contento de poder conquistar la Ciudad del Viento, que amaneció con cielo nublado y nueve grados de temperatura el día de la carrera, condiciones bastante aptas para la nueva marca.

“Me siento muy feliz, muy agradecido por poder hacer el récord del mundo aquí en Chicago. Me encanta la ciudad, me encanta la gente, me apoyaron mucho durante el recorrido y esto me hace muy feliz”, concluyó.

