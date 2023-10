Mookie Betts asume la responsabilidad del mal arranque de los Dodgers en la postemporada de la MLB

Los Ángeles Dodgers está muy cerca de la eliminación y ser barridos por los Arizona Diamondbacks en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional luego de haber caído en los dos primeros partidos, algo por lo que Mookie Betts se siente culpable.

El jardinero estrella de la novena de Los Ángeles, uno de los candidatos al premio MVP de la Liga Nacional junto a Ronald Acuña Jr., aseguró en una entrevista a ESPN luego de la derrota sufrida el lunes ante Arizona por 2 carreras por 2 que este mal momento está tomando por sorpresa a todos.

“Nadie soñó con esto”, comentó haciendo referencia al escenario que tiene por delante al quedar contra las cuerdas y a una derrota de quedar fuera de carrera. “Pero tienes que jugar con las cartas que te reparten”, agregó sabiendo que todavía tiene chance para una reacción.

Mookie Betts se fue en blanco en cuatro turnos el lunes en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. (Harry How/Getty Images)

La situación en la que se encuentran los Dodgers no es la mejor y Mookie Betts es consciente de ello, pero a pesar de ello, el jardinero levanta la cara y mira hacia adelante buscando revertir este par de reveses sufridos ante los Diamondbacks.

“Claro que estamos todos frustrados, pero lo principal que podemos hacer en estos momentos es concentrarnos en lo que va a ser el próximo juego”, señaló Betts haciendo referencia al Juego 3 que se llevará a cabo el miércoles en el Chase Field de Arizona.

El dos veces campeón de la Serie Mundial (2018 y 2020) consideró que el rival estuvo fuerte y que combinado con la falta de ofensiva de los Dodgers fueron determinantes para lo que hasta ahora es una debacle en Los Ángeles.

“Ellos nos lanzaron bien aunque nosotros simplemente no logramos batear. Obviamente es algo que te frustra pero hay que pasar la página. No quieres seguir insistiendo en las cosas que no hiciste”, analizó la estrella de los Dodgers.

Freddie Freeman, Mookie Betts, Miguel Rojas y Max Muncy no han tenido la postemporada esperada. (Kevork Djansezian/Getty Images)

Para Mookie Betts es urgente una reacción grupal, específicamente de una dupla en la que se incluye, que es la que conforma con Freddie Freeman. Entre ambos cargaron con buena parte de la ofensiva de los Dodgers durante la temporada regular y ahora en los playoffs no ha sido así.

“Hemos tenido un par de oportunidades y simplemente no las aprovechamos. Ese es el rol de Freddie y mío en el equipo pero no lo estamos haciendo. Asumo esa responsabilidad. Sólo tengo que encontrar la forma de hacerlo”, cerró.

