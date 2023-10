Ronda Política: David Lee, otro concejal de Los Ángeles en apuros

De nuevo una nube negra se alza sobre el Concejo de Los Ángeles. Esta vez el concejal John Lee fue acusado de violaciones éticas por la Comisión de Ética del propio Ayuntamiento de Los Ángeles.

Es acusado de aceptar regalos cuantiosos más allá de los límites permitidos por parte de empresarios y desarrolladores durante un viaje a Las Vegas en 2017 que hizo junto a su exjefe, el exconcejal Mitch Englander.

Y es que al aparecer, además el concejal Lee cometió el error de no reportar los obsequios como se requiere por ley.

Habrá que recordar que en el año 2020, Englander fue declarado culpable y sentenciado a prisión federal por mentir a investigadores federales sobre algunos regalos y dinero en efectivo que recibió.

Eso no significa necesariamente que Lee también esté implicado.

Así que en un comunicado el concejal Lee dijo que las acusaciones son malintencionadas y basadas en conjeturas en lugar de evidencias; y que nunca ha sido sujeto de ninguna investigación federal.

Lee vendría a ser el cuarto concejal involucrado en acusaciones, aunque no son federales. Como sabemos, el primero fue su exjefe, el exconcejal Englander que ya hasta salió de la prisión, después el concejal José Huizar; el tercero, Mark Ridley-Thomas y por el último el concejal Curren Price quien en junio fue acusado de una serie de cargos criminales, pero él se dice inocente y su proceso no ha comenzado.

También estas acusaciones demuestran que hay muchos golpes bajos y puñaladas traperas al interior del Concejo de Los Ángeles, y que impera la política de “Sálvese quien pueda”.

Un triunfo para MRT

El exconcejal Ridley-Thomas, declarado culpable de corrupción y condenado a pasar tres años y medio en prisión a partir de noviembre, obtuvo una victoria al conseguir la aprobación para seguir en libertad durante su proceso de apelación a su sentencia.

La pregunta ahora es si Ridley-Thomas conseguirá echar abajo su condena. Lo mejor que le puede pasar es que se ordene un nuevo juicio.

Hay que estar pendiente a ver si exconcejal José Huizar no pide también libertad mientras apela la sentencia que le dicten en diciembre. A Huizar le falló en no conseguir un grupo fuerte de seguidores que lo apoyaran durante su proceso porque también al igual que Ridley-Thomas hizo mucho por su distrito, y fue uno de los concejales más trabajadores, ya sus líos legales son otro asunto.

¿Más burocracia?

Las concejales Kathy Yaroslavsky y Nithya Raman están proponiendo la creación de una oficina municipal que se encargue de identificar posibles conflictos de interés entre los concejales antes de un voto, y de esta manera recuperar la confianza del público.

¿De verás necesitamos crear un aparato burocrático con más personal para identificar los posibles conflictos de interés?; y luego para qué, si al que encuentren con un conflicto de interés, si es parte de su pandilla de amigos concejales, los protegen.

Butler, la sorpresa de Newsom

La designación por parte del gobernador de Laphonza Butler como senadora en reemplazo de Dianne Feinstein, ha hecho que salte la duda sobre si la exlíder sindical, competiría para quedarse con el escaño. Ella ha declarado que no sabe si se va a lanzar.

Butler tiene en contra, que no es conocida en el estado, hasta ahora que el gobernador la puso en el cargo con la intención de que fuera temporal, según dijo, para que no interfiriera en la campaña, y le hiciera sombra a los otros tres aspirantes. Vamos a ver si no les arruina la fiesta a las congresistas Barbara Lee, Adam Schiff y Katie Porter. De hacerlo, a quien más daño causaría, sería a Lee, y en un descuido divide el voto afroamericano, y Schiff gana.

A eso hay que agregarle que Newsom sorprendió a todos al nombrar a Butler porque la hoy senadora pasó mucho tiempo viviendo fuera del estado y no tiene experiencia electoral.