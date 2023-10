EE.UU. busca un acuerdo que permita el paso seguro de estadounidenses y otros civiles fuera de Gaza

La administración Biden está en conversaciones activas con varios países socios, incluidos Egipto e Israel, para garantizar un paso seguro para los estadounidenses y otros civiles fuera de Gaza, dijo el miércoles el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, aunque no se ha logrado ningún avance sobre un corredor humanitario u otras acciones para permitirlo, seg’un CNN.

El cruce fronterizo de Rafah desde el sur de Gaza hacia Egipto, la única ruta de salida, ha sido cerrado.

Sin embargo, según un funcionario estadounidense, Egipto quiere utilizar un corredor humanitario para enviar alimentos y suministros médicos a Gaza, pero no quiere abrir la frontera en la otra dirección para aceptar a los civiles que huyen.

Las discusiones sobre el establecimiento de un corredor humanitario están “en curso”, reiteró el miércoles el secretario de Estado Antony Blinken, antes de partir hacia Israel.

“Estamos hablando con Israel sobre eso. Estamos hablando con Egipto sobre eso. Es una conversación en curso. No puedo entrar en detalles”, dijo Blinken en una breve conferencia de prensa en la rampa de la Base Conjunta Andrews.

El secretario de Estado, Antony Blinken, se refirió a su misión antes de partir con destino a Israel. Crédito: ACQUELYN MARTIN/POOL | AFP / Getty Images

El canciller de Estados Unidos resaltó: “Queremos asegurarnos lo mejor que podamos –y sé que Israel quiere asegurarnos lo mejor que podamos– de que los civiles no sufran daños. Pero Israel tiene que tomar medidas para defenderse. Tiene que asegurarse de que se aborde cualquier amenaza actual y creo que tiene que asegurarse de que, en el futuro, lo que pasó no vuelva a suceder”, dijo Blinken.

Salvar a los civiles antes de una ofensiva de Israel

Mientras el violento conflicto llegaba a su quinto día, al menos 1,200 personas han muerto en Israel y 2,900 han resultado heridas. En Gaza, 1,100 personas han muerto y 5,184 han resultado heridas.

Se espera que la ofensiva terrestre que Israel podría lanzar resulte en un aumento de bajas en ambos lados.

Ya son 11 los estadounidenses muertos en ataques en Israel. Crédito: AHMAD GHARABLI | AFP / Getty Images

El presidente Joe Biden ha hablado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuatro veces hasta el momento, incluso el miércoles, según NBC News.

Ante la creciente preocupación por las víctimas civiles, Biden, hablando ante una reunión de líderes de la comunidad judía, reiteró su apoyo a Israel, pero también relató lo que dijo fue su reciente mensaje a Netanyahu.

“Conozco a Bibi desde hace más de 40 años y [tenemos] una relación muy franca”, dijo Biden, recordando una de sus conversaciones recientes. “Una cosa que sí compartí es que es realmente importante que Israel, con toda la ira y la frustración que simplemente no puede explicar, que existen, opere según las reglas de la guerra. Las reglas de la guerra. Y hay reglas. de guerra.”

Al vocero de la Casa Blanca John Kirby, se le preguntó el miércoles si Estados Unidos había hecho algo para intentar disuadir a Israel de la ofensiva terrestre o si Biden le había pedido a Israel que mostrara moderación, dejó que el ejército israelí hablara sobre sus planes.

Pero Kirby hizo un comentario breve y contundente sobre la cuestión en general, afirmando: “Nadie quiere que se pierdan más vidas inocentes”.

“Ninguno. Nadie”, dijo. “No importa quién seas. Si eres un civil inocente, no causaste esto. No pediste esto. Y no deberías tener que temer por tu vida. Nadie quiere que eso suceda”, dijo Kirby.

“Y creo que es importante recordar que, especialmente en el lado palestino, Hamás está poniendo directamente en peligro sus vidas, hospitales y escuelas”, añadió Kirby. “Ellos tampoco pidieron eso. Y Hamás no habla en nombre de la mayoría del pueblo palestino ni de sus aspiraciones de paz y seguridad”.

El portavoz de la Casa Blanca también destacó la importancia de hacer llegar asistencia humanitaria a los civiles en Gaza.

En cuanto a los ciudadanos estadounidenses que aún se encuentran en Israel, Kirby dijo que el Departamento de Estado está en contacto con ellos para establecer una conexión y ver si quieren irse del país o prefieren quedarse.

Sigue leyendo:

– “Israel no debe imitar la barbarie de Hamás ni jugar con las necesidades básicas de dos millones de personas

– Antony Blinken viaja a Israel para coordinar con Netanyahu la ayuda de EE.UU. en la guerra contra Hamás

– “Gabinete de guerra”: Israel forma un gobierno de emergencia mientras Gaza se queda sin electricidad