El iPhone 15 Pro Max pasa la prueba de caídas de CR

Los videos virales afirman que el nuevo teléfono insignia de Apple se rompe fácilmente. Eso no es lo que encontraron los laboratorios CR.

Consumer Reports utilizó la máquina de prueba de compresión Instron para someter a presión al iPhone 15 Pro Max.

By Nicholas De Leon

Los videos virales en línea de los críticos han despertado la preocupación de los consumidores sobre la integridad estructural del nuevo iPhone 15 Pro Max de Apple, pero las pruebas de Consumer Reports muestran que el teléfono de primera línea de la compañía resiste repetidas caídas tan bien como los iPhone anteriores y los mejores celulares de otras marcas. También aguantó con éxito 110 libras de presión en una prueba de flexión.

Medimos la fuerza usando la máquina de prueba de compresión Instron de alta precisión, aplicando presión en el centro del dispositivo y a lo largo del teléfono para ver si eso podría causar que el vidrio en la parte posterior se rompiera.

El teléfono salió sin grietas.

“Eso demuestra que puede aguantar mucha fuerza”, afirma Maria Rerecich, directora senior de pruebas de productos de CR. “Hay algo de flexión en el teléfono que se recupera cuando se libera la fuerza”, añade.

Otro iPhone 15 Pro Max salió con solo pequeños rasguños después de 100 caídas en nuestro cubilete de golpes, que está revestido con piedra en la parte superior e inferior para simular caídas a la altura de la cintura sobre una superficie de cemento. Todos los celulares clasificados por CR se someten a esta prueba. Quitamos el dispositivo después de 50 caídas para comprobar si hay daños y luego lo sometemos a 50 caídas más. No intentamos ser crueles. Simplemente nos aseguramos de que cada teléfono esté expuesto a impactos en una amplia gama de ángulos, incluidas las esquinas y los bordes.

Consumer Reports compró los teléfonos utilizados en estas pruebas en tiendas minoristas.

Los resultados coinciden con nuestra experiencia en el mundo real con el uso ordinario del celular. Mientras tomábamos fotografías para otro artículo, accidentalmente dejamos que un iPhone 15 Pro Max cayera sobre un suelo rocoso, dos veces. Sobrevivió sin un rasguño.

Lo que encontramos en nuestros laboratorios contrasta con una serie de videos de revisores en línea que mostraban el cristal rompiéndose en escenarios improvisados de caída y flexión, dando como resultado grietas en la parte posterior del teléfono.

Las afirmaciones de que un nuevo modelo iPhone es demasiado delicado pueden resultar familiares. En 2014, los recién lanzados iPhone 6 y iPhone 6 Plus fueron marcados con el desafortunado hashtag de Twitter #bendgate después de que la gente comenzara a publicar fotos y videos de teléfonos dañados. Utilizando la misma máquina Instron que empleamos hoy, CR determinó que ambos teléfonos resistieron lo que consideramos una cantidad de fuerza razonable. (Por supuesto, si lo que quieres es romper tu teléfono, iPhone o no, puedes llegar a lograrlo).

El modelo sobrevivió a 100 caídas en el cubilete de CR, diseñado para simular caídas hasta la cintura.

Photo: Consumer Reports

Consumer Reports contactó a Apple con nuestros hallazgos, pero la compañía no respondió con ningún comentario.

Tanto el iPhone 15 Pro como el 15 Pro Max presentan un nuevo diseño de titanio. “La línea Pro está diseñada para durar”, dice la compañía, “combinando la resistencia del titanio con el vidrio trasero más resistente en un teléfono inteligente y el escudo cerámico líder en la industria en el frente”.

Si el cristal trasero de tu iPhone 15 Pro se rompe, su reparación debería ser más barata que el mejor iPhone del año pasado. En el 15 Pro Max, la reparación costará $199. Para el iPhone 15 Pro cuesta $169. Por el contrario, el precio para restaurar el cristal trasero en un iPhone 14 Pro Max es de $549 y para un iPhone 14 Pro es de $499.

Nuestras pruebas del iPhone 15 Pro Max aún no han terminado. Todavía estamos realizando más pruebas de resistencia al agua y a la lluvia, junto con pruebas de calidad de la cámara, duración de la batería y otros factores. Esperamos tener resultados finales en los cuatro modelos de iPhone 15 para compartir pronto.

