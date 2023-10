Hispano es hallado culpable de estafar al Medicare 67 millones en pruebas genéticas innecesarias

José Goyos, de 37 años, fue hallado culpable en un tribunal de Florida de participar en una red de fraude por más de 67 millones de dólares al programa de salud público Medicare, mediante el engaño a médicos para que autorizasen pruebas genéticas innecesarias, informó este martes el Departamento de Justicia.

El hispano, residente en West Palm Beach, y sus cómplices presentaron entre 2020 y 2021 más de 67 millones de dólares en reclamaciones falsas y fraudulentas al Medicare, de las cuales el programa de salud pagó más de 52 millones de dólares.

Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, José Goyos, de 37 años, de West Palm Beach, administraba un centro de llamadas que realizaba llamadas engañosas dirigidas a miles de beneficiarios de Medicare y sus médicos.

Goyos y sus cómplices administraron un centro de llamadas que contactó a los médicos de atención primaria de los beneficiarios de Medicare específicos y engañó para que ordenaran y autorizaran pruebas genéticas médicamente innecesarias basadas en documentos falsos.

Por ejemplo, detalla el comunicado, Goyos “ordenó a los empleados del centro de llamadas que representaran falsamente a los proveedores sobre los beneficiarios de Medicare con el engaño de que eran pacientes mutuos” que solicitaban estas pruebas genéticas.

Y que además, establecían que los beneficiarios tenían condiciones médicas que justificaban las pruebas genéticas, cuando ninguna de las afirmaciones era cierta.

Goyos y sus cómplices luego utilizaron las autorizaciones de esos médicos para presentar reclamos a Medicare por “las costosas e innecesarias pruebas genéticas”.

En realidad, “los laboratorios eran armazones. No tenían equipo, no realizaron ni una sola prueba y no tenían personal de laboratorio“, subrayan las autoridades.

Las pruebas genéticas eran remitidas a otros laboratorios, que las realizaron a una pequeña fracción del precio que Goyos y sus cómplices cobraron a Medicare.

El jurado condenó a Goyos por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

Su sentencia está programada para el 21 de diciembre. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y 10 años de prisión por el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

