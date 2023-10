Steve Cortés renunció como portavoz del súper PAC que apoya a Ron DeSantis

Steve Cortés, quien fungía como portavoz de Never Back Down, el PAC que apoya las aspiraciones de Ron DeSantis, presentó su renuncia y se suma a las decenas de bajas que respaldaban al gobernador de Florida al interior de su equipo de campaña rumbo a la conquista de la candidatura republicana de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Mediante un escueto comunicado, Erin Perrine, directora de comunicaciones de Never Back Down, realizó el anuncio.

“Steve lanzó su propio programa y dejó su papel como portavoz de Never Back Down. Seguirá apoyando al gobernador DeSantis a título personal”, señala la misiva.

Cabe señalar que previo al anuncio oficial de la campaña de Ron DeSantis, Cortés le había anticipado su respaldo y el hecho de haberse desempeñado como asesor principal de las campañas presidenciales del expresidente Donald Trump de 2016 y 2020 apuntaba a que podría aportarle buenos dividendos al político de Florida.

“El gobernador Ron DeSantis representa la mejor opción posible para ganar la presidencia en 2024 y gobernar como un líder populista patriótico y altamente capaz.

He trabajado como un dedicado portavoz y defensor de Donald Trump durante gran parte de los últimos siete años, por lo que no llego a esa conclusión a la ligera, pero nuestro movimiento America First siempre ha sido más grande e importante que cualquier individuo, y de cara a estas elecciones cruciales, nuestro activismo y nuestros votos deben guiarse por una evaluación clara de los fracasos recientes y los posibles éxitos futuros”, declaró ante varios medios informativos.

No obstante, la campaña no marchó como se proyectaba y en julio escribió un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocido como Twitter, donde reconocía que iban muy por abajo de Donald Trump.

Steve Cortés se dedicó a apoyar a Ron DeSantis desde antes que anunciará su campaña en busca de la candidatura republicana. (SERGIO FLORES / AFP vía Getty Images)

La baja de Steve Cortés se produce en un momento muy delicado para las aspiraciones de Ron DeSantis quien, previo al segundo debate republicano se enfrentó al éxodo de algunos multimillonarios que lo respaldaban financieramente y desde entones dejó de crecer en el terreno político.

De acuerdo con el promedio de Real Clear Politics, si hoy se llevaran a cabo las primarias republicanas, Donald Trump tendría el 57.4% del respaldo de los votantes; en tanto que DeSantis sólo contaría con el 12.6%.

Por ello, el expresidente advierte que pronto claudicará en su deseo por figurar en la boleta del próximo año.

“PRONTO se quedará sin dinero y abandonará la carrera por la presidencia. ¡Buena suerte Ron!”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

