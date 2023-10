Agenda de Eventos: qué hacer en Los Angeles del 12 al 18 de octubre

Gira de RBD

El grupo de música pop que marcó a toda una generación con sus canciones y con su telenovela con temas de adolescentes, ahora está de gira con Soy Rebelde. Ofrecerá un concierto en el estadio BMO (3939 S. Figueroa St., Los Angeles), donde la banda repasará su repertorio. Miércoles 7 pm. Boletos desde $190. Informes ticketmaster.com.

Show de Alejandro Sanz

El teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) recibirá a Alejandro Sanz, quien trae su gira . El músico y cantante español ofrecerá un solo show, en el que interpretará lo más relevante de su extensa carrera, que ya sobrepasa las tres décadas. Sábado 8 pm. Boletos desde $60. Informes axs.com.

Christian Nodal en concierto

Uno de los cantantes que ha revolucionado la música mexicana con su fusión de mariachi con norteño, Christian Nodal, está recorriendo parte del continente con su gira Foraji2. Visitará el Foro Kia (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), donde interpretará los temas de su nuevo EP, México en mi voz. Domingo 8 pm. Boletos desde $47. Informes ticketmaster.com.

Exhibición de autos

Por primera vez desde 2019, se llevará a cabo el Annual Galpin Car Show, que tendrá lugar en Galpin Ford (15505 Roscoe Blvd., North Hills). Estarán en exhibición casi mil autos en seis diferentes locaciones del bulevar Roscoe. Estarán desplegados la colección James Hetfield del Petersen Automotive Museum, lowriders, Volkswagens, camionetas Bronco y carros exóticos entre otros. Habrá zonas para niños, juegos de carnaval, bocadillos y música en vivo. Domingo 9 am a 2 pm. Para todas las edades. Entrada gratuita. Informes galpin.com/carshow.

Exhibición del Disney Hall

Para celebrar los 20 años del Walt Disney Concert Hall, el museo Getty inauguró una exhibición física y digital en colaboración con el arquitecto Frank Gehry y la LA Phil. Modeling Sound, Sculpting Harmony, que tiene lugar en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) celebra el diseño y la construcción de este edificio icónico de Los Angeles e incluye seis modelos arquitectónicos. La parte digital incluye más de 150 modelos, dibujos y fotos de Frank O. Gehry, con entrevistas con Gehry y actividades interactivas. Termina el 29 de octubre. La entrada al Disney Hall es gratuita; la versión digital está en gehry.getty.edu. Informes getty.edu.

Fantasmitas en Knott’s

Los niños más pequeños a los que les gustan los fantasmas y las brujas que no asustan, pueden asistir a Knott’s Spooky Farm, que se celebra en la temporada de Halloween en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park). Los niños pueden pedir dulces en las estaciones del pueblo de Calico y participar en actividades manuales en el parque. Con shows y música en vivo y comida especial de esta temporada. Jueves a domingo hasta el 29 de octubre. Boletos desde $60. Informes knotts.com.

Fiesta de aniversario

Para celebrar su primer aniversario, el Orange County Museum of Art (3333 Ave., of the Arts, Costa Mesa) continúa con una serie de eventos para toda la familia. Habrá música en vivo de Backhausdance y Joe Marx, manualidades artísticas para los niños, DJ Valida y una fiesta en la que los asistentes podrán bailar. Sábado 11 am a 9 pm. Boletos $10. Informes ocma.art.

Calabazas talladas

Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) regresa con Carved, un evento con calabazas talladas en el que habrá una nueva ruta, nuevas localidades y más jack-o’-lanterns iluminadas. Además hay esculturas que cuelgan de árboles, instalaciones y calabazas gigantes talladas en el Rose Pavilion. Termina el 29 de octubre. Boletos desde $20. Informes descansogardens.org.

Arte en Pasadena

Una veintena de organizaciones de arte y cultura participan en ArtNight Pasadena, un evento en el que estas instituciones abrirán sus puertas para que los visitantes disfruten una noche de arte, música y entretenimiento. Entre los lugares que se podrán visitar están A Room to Create, Armory Center for the Arts, la Galería Mullin del Artcenter College of Design, Pasadena Conservatory of Music, Biblioteca Pública de Pasadena y Pacific Asian Museum, entre otros. Viernes 6 a 10 pm. Gratis. Informes artnightpasadena.org.