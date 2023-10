Carminho, una artista agradecida

Carminho estaba tan acostumbrada al mundo del fado, que nunca le pasó por la cabeza dedicarse, como su madre, a interpretar profesionalmente este género musical originario de Portugal.

“Para mí era tan natural que nunca lo pensé”, dijo la artista en una conversación telefónica reciente. “Empecé a estudiar marketing y publicidad y me pareció horrible, era infeliz”.

Así que luego de dejar la universidad, tomó una mochila, dejó su teléfono y se fue a recorrer el mundo por un año. Una de sus paradas fue en la India, donde trabajó como voluntaria en la obra de la fallecida madre Teresa de Calcuta.

Pero antes de emprender el viaje, la cortejaron cuatro compañías de discos. Ya sabían del talento de Carminho —cuyo nombre completo es Maria do Carmo Carvalho Rebelo de Andrade—, porque solía cantar desde pequeña en las casas de fado de su madre, la reconocida también fadista Teresa Siqueira.

“Pero no acepté porque yo creía que no estaba preparada”, dijo. “Sentía que no tenía un repertorio para defenderlo en el escenario”.

Sin embargo, el viaje por el mundo fue revelador, y cuando volvió a su natal Portugal decidió comenzar su carrera como fadista, no sin antes escuchar las advertencias de su padre.

“Cuando regresé mi padre me dijo que eso no iba a ser fácil”, contó. “Me dijo, ‘muy poca gente puede hacer lo que le gusta, y no pienses que no te va a costar trabajo’, y tenía razón, pero a los 25 años grabé mi primer disco”.

Era 2009, y desde entonces, Carminho no ha mirado hacia atrás. Su carrera la ha llevado por todo el mundo, y por tercera vez visita Estados Unidos este fin de semana. Actuará en tres localidades de California, entre ellas el Luckman Fine Arts Complex de la Universidad de California en Los Angeles, donde presentará “Portuguesa”, su más reciente álbum.

Ahora, a sus 39 años, Carminho es una de las cantantes no solo de fado, sino de música del mundo, más influyentes de su generación no solo por sus dotes vocales, sino porque ha podido darle una nueva expresión al fado con la incorporación de elementos del jazz y de otros ritmos.

Por ejemplo, en 2016 grabó “Carminho canta Tom Jobim”, un álbum en el que Carminho interpretó temas de este músico y cantautor brasileño. Lo hizo por invitación expresa de los familiares de Jobim y grabó con los músicos que acompañaron al cantante en los últimos diez años de su vida.

Carminho también celebra que visitará Chicago por primera vez y que tiene una nominación al Latin Grammy por “Portuguesa” en la categoría de Best Portuguese Language Roots Album.

“Tengo la vida que podría soñar”. dijo la artista. “[Por] los artistas con los que he grabado, las giras, los conciertos por todo el mundo; impensable decir que quería otra cosa, así que tengo que ser agradecida por esta vida que tengo”.

En detalle

Qué: Concierto de Carminho

Cuándo: sábado, 8 pm

Dónde: The Luckman, 5151 State University Dr., Los Angeles

Cómo: boletos desde $30

Informes: luckmanarts.org