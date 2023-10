Clayton Kershaw y la sombra del retiro tras humillante eliminación con los Dodgers

Los favoritos de la Liga Nacional para llegar a la Serie Mundial fueron barridos. Los Dodgers no lograron hacer frente a los Arizona Diamondbacks y entre todos los señalados está el lanzador Clayton Kershaw.

El lanzador fue el encargado de abrir la Serie Divisional y no tuvo suerte en la lomita: en el primer episodio cargó con seis carreras limpias y logró tan solo un out.

A sus 36 años y tras una larga carrera en las Ligas Mayores únicamente con los Dodgers, ganador de tres premios Cy Young (2011, 2013 y 2014) y una Serie Mundial (2020), Clayton Kershaw ya podría estar pensando seriamente en el retiro.

Consumada la humillación – barrida de Arizona sobre LA el miércoles, el más abordado por los reporteros fue Kershaw, que no rehuyó de los ágiles cuestionamientos sobre su futuro.

Sobre si la 2023 fue su última campaña en la MLB contestó: “No estoy seguro. No sé como responder eso ahora mismo. Obviamente, es una manera horrible de terminar esto personalmente, pero eso en última instancia no es importante”.

Agregó el lanzador lo mal que se sentía luego de su poco o nulo aporte en la Serie contra Diamondbacks: “No ayudé al equipo a ganar en esta serie. Esa es la parte más decepcionante de dejar que tus muchachos estén abajo”.

Clayton Kershaw también compartió un poco de su impresión sobre la humillante barrida sufrida, a pesar que los Dodgers abrieron los dos primeros encuentros en su casa el Dodger Stadium.

“Decepcionante (…) Obviamente esto duele mucho por cómo fue, así que sí, me siento frustrado, decepcionado. Sólo nos golpearon. Tenemos que darle crédito a los Diamondbacks”, dijo Kershaw.

Los Dodgers, amplios dominadores de la División Oeste de la Liga Nacional por cerca de una década, fueron eliminados por un rival divisional por segundo año consecutivo.

En una Serie Divisional donde no estuvo presente el as mexicano Julio Urías por sus problemas judiciales, no solamente Clayton Kershaw estuvo falto de brillo, las también figuras Mookie Betts y Freddie Freeman no lograron destacar.

Ambos fueron los actores principales de una obra sin gracia y sin pasión: los Dodgers no fueron capaces de batear lo suficientes y entre los dos tan solo sumaron un hit en 21 turnos al bate.

Los Dodgers tienen varias tareas pendientes para la próxima campaña con la marcha de Urías, el posible retiro de Kershaw y cómo reforzar el bateo.

