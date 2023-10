“Realmente no sé qué decir”: los Dodgers no hallan palabras para explicar su fracaso en los playoffs

Con la herida abierta tras una nueva decepción de playoffs, los Dodgers de Los Ángeles tuvieron dificultades para explicar por qué jugaron tan mal en la serie de tres juegos contra Arizona luego de una campaña de 100 juegos ganados.

Los Dodgers fueron eliminados el miércoles de la Serie Divisional al perder 4-2 en Phoenix para sumar un nuevo fracaso de octubre.

“Ese equipo jugó mejor que nosotros”, resumió el manager Dave Roberts luego de enviar felicitaciones a los Diamondbacks. “Realmente no sé qué decir, puedo responder preguntas acerca del juego en sí, pero el punto es que fueron mejores en cada faceta del juego”.

Arizona barrió la serie con victorias de 11-2, 4-2 y 4-2, un acumulado de 19-6 que no deja dudas en cuanto a la inesperada superioridad contra un club que al final de la campaña los aventajó por 16 juegos en la División Oeste de la Liga Nacional (100 victorias contra 84).

Los Diamondbacks celebraron en su piscina detrás del jardín derecho. /Foto: Norm Hall/Getty Images

Cuando a Roberts le preguntaron si tardó demasiado en sacar a su pitcher abridor Lance Lynn durante un tercer inning en el que permitió cuatro jonrones -primera vez que un equipo conecta cuatro cuadrangulares en un inning en postemporada-, el manager explicó que tras los primeros dos bombazos decidió no hacer el cambio porque Lynn había sacado outs luego de cada jonrón y porque a continuación seguían bateadores derechos (Lynn es derecho).

“Obviamemte tenía listos a los relevistas, pero no puedo predecir el futuro. Traté de no reaccionar de más y de no adelantarme, pero yo no puedo predecir el futuro… No esperaba eso”, dijo Roberts.

Roberts no quiso culpar al formato de los playoffs por la temprana eliminación de los Dodgers. Su equipo tuvo cinco días libres antes de enfrentar a Arizona, que llegaba caliente tras su serie de comodines contra Milwaukee.

“Hay algunas cosas con el formato que la gente puede examinar, pero al final de cuentas nos han superado los dos últimos años en la postemporada, no importa si hubiera sido una serie de siete juegos; perdimos los tres primeros”, comentó Roberts.

Dave Roberts tips his hat to the Diamondbacks and reflects on the #Dodgers’ performance in the postseason. pic.twitter.com/t73XRsgftO — SportsNet LA (@SportsNetLA) October 12, 2023

“De mi parte tengo que hacer un mejor trabajo en encontrar la manera de preparar a mi equipo para la postempoorada. Creo que tenemos grandes jugadores; tengo que tener a estos hombres preparados para cualquier formato, para cualquier serie”, agregó el piloto de Los Ángeles. “Creo que en la temporada regular hacemos un gran trabajo, pero en las últimas dos postemporadas no nos ha ido bien y tengo que descubrir una manera”, agregó.

Una de las grandes preguntas alrededor de los Dodgers luego del partido en Phoenix es si la era de Clayton Kershaw como pitcher de los Dodgers llegó a su final.

“No estoy seguro”, respondió Kershaw en el vestidor. “Obviamente fue una manera horrible de acabar [la temporada] en lo personal, pero eso no es importante; lo más importante es que no ayudé al equipo a ganar en la serie; lo más decepcionante es quedarles mal a tus compañeros”.

Kershaw permitió seis carreras en el primer inning del primer partido de la serie. Ese fue el peor posible escenario para los Dodgers.

Freddie Freeman, estrella de los Dodgers, se va a la caseta tras ser ponchado en el juego 3. /Foto: Norm Hall/Getty Images

En cuanto a los dos mejores jugadores del equipo, Mookie Betts y Freddie Freeman, ambos se notaban con los ojos llorosos y con muy poco por decir tras la eliminación. Los astros se combinaron para un hit en 21 turnos oficiales al bat ante los D’Backs.

“Ellos jugaron mejor, no hicimos mucho; no voy a hablar por los demás, pero yo personalmente no hice nada para ayudarnos a ganar”, admitió Betts, quien no bateó de hit en toda la serie. “Cuando llega la postemporada tienes que jugar bien. Así de sencillo”.

Freeman dijo: “Es difícil encontrar palabras en este momento”.

Cuando un reportero le preguntó cómo es que el poderío ofensivo desapareció, el estelar primera base contestó: “No lo sé, pero sucedió”.

