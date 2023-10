Cómo activar la tarjeta del cheque de estímulo y usar un pago de hasta $1,050 dólares

Desde octubre del año pasado millones de tarjetas del cheque de estímulo por inflación fueron enviadas a los residentes elegibles en California; sin embargo, la entidad informó que aún quedan $600 millones de dólares que no han sido reclamados.

Cerca de 1.2 millones de tarjetas que fueron distribuidas el año pasado aún no han sido activadas para usar los fondos que van desde los $200 a los $1,050 dólares.

Este dinero proviene de un reembolso tributario para la Clase Media, por lo tanto, los contribuyentes que recibieron en el buzón del correo una tarjeta de color blanco con el sello del Estado de California y no la haya activado es momento de que lo haga y aquí te contamos cuáles son los pasos.

Pero, antes de saber cómo activar la tarjeta del cheque de estímulo por inflación es importante que te asegures de si eres o no elegible al pago, en este caso hay varios requisitos que se deben cumplir para recibir este reembolso como:

Haber presentado la declaración de impuestos de 2020 antes del 15 de octubre de 2021.

Haber solicitado un número ITIN y hacer la declaración del 2020 antes del 15 de febrero de 2022.

Cumplir con los límites del Ingreso Bruto Ajustado de California.

No ser reclamado como dependiente en el año tributario 2020.

Haber sido residente de California durante seis meses o más en el año tributario 2020.

Haber sido residente de California en el momento de la emisión del pago.

Confirmar ante el FTB que la dirección del domicilio está actualizada.

¿Cómo activar la tarjeta del cheque de estímulo por inflación?

Al momento de emitirse esta tarjeta muchos contribuyentes no se percataron de que la tenían, por lo tanto, no se activaron, la entidad informó que los residentes que no usaron los fondos se les envió una segunda carta por parte de la Junta de Impuestos de California recordando su activación.

Ahora bien, si tienes la tarjeta estos son los pasos que debes seguir y los datos que te pedirán para activarla:

Paso 1: Llamar al teléfono 800-240-0223.

Paso 2: Verificar los datos de tu identidad, más los seis últimos números de tu Número de Seguridad Social.

Paso 3: Tener a la mano los seis últimos números de tu número ITIN, si es que declaraste impuestos con uno de estos.

Paso 4: Tener a la mano los 16 números de la tarjeta de débito que recibiste, más los tres números de seguridad que están en la parte trasera de la tarjeta

Paso 5: Crear un PIN de cuatro números que solo tú conozcas.

¿El dinero se puede perder si no se activa la tarjeta?

El monto destinado en la tarjeta para cada contribuyente permanecerá sin importar si el destinatario no lo ha usado. Según Junta de Impuestos de Franquicia de California (FTB) al momento de hacer la activación de la tarjeta el dinero debe aparecer.

No obstante, las tarjetas tienen una fecha de vencimiento la cual se especifica justo arriba del nombre del destinatario, si no es activada y utilizada antes de ese tiempo, la tarjeta ya no funcionará.

