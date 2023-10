Cupones SNAP por valor de hasta $1,691 dólares será enviado a Kentucky y otros estados la próxima semana

Desde la primera semana de octubre los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria están recibiendo sus pagos correspondientes a este mes, los montos exactos dependen de la cantidad de miembros en el hogar.

Los destinatarios del programa reciben los pagos de cupones SNAP a través de una tarjeta electrónica de transferencia de beneficios (EBT) con la cual pueden comprar todos los meses alimentos en cadenas minoristas, tiendas de abarrotes, supermercados y mercados agrícolas que estén autorizados.

Kentucky

En este estado, los pagos se emiten entre el 1 al 19 de octubre y los montos asignados son de $1,691 dólares para un hogar de ocho personas, $939 dólares para una familia de cuatro miembros y $281 dólares para un hogar de una persona, en caso de un integrante adicional se agrega $211 dólares al pago.

En Kentucky cerca del 12% de la población recibe beneficios SNAP esto representa aproximadamente unas 541,600 personas, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

Con los pagos se puede comprar alimentos como: verduras, frutas, pan, carnes, semillas entre otros, pero no se puede utilizar para comprar artículos para el hogar, alcohol o alimentos para mascotas. Los habitantes de Kentucky que deseen entrar al programa recibir los beneficios mensualmente pueden solicitarlo a través del sistema de beneficios de Kentucky, Kynect.

Delaware

En esta entidad los pagos se envían entre el 2 y el 24 de octubre, según el calendario publicado por Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria los destinatarios reciben los montos automáticamente en la tarjeta “Delaware Food First”, los fondos solo se deben usar para comprar alimentos.

En Delaware las familias de ocho personas reciben $1,691 dólares y los hogares de un solo integrante se le envía $281 dólares, por cada miembro adicional se agrega al pago $211 dólares.

Para ser elegible en este estado, se debe contar con un límite de ingreso el cual no puede exceder del 200% del nivel federal de pobreza, en este caso un hogar de ocho personas no puede ganar más de $7,772 dólares y un individual no puede ganar más de $2,266 dólares si quiere calificar al programa.

