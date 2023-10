Consultor del IRS es acusado de filtrar declaraciones de impuestos de Trump y otros estadounidenses

Un contratista del Servicio de Impuestos Internos (IRS) se declaró culpable el jueves de filtrar información fiscal privada del expresidente Donald Trump y de miles de otros estadounidenses ricos a los medios de comunicación.

Charles Littlejohn, de 38 años, de Washington, D.C., enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión, informó el Departamento de Justicia en un comunicado. La sentencia está prevista para finales de enero.

“El robo no autorizado y la divulgación de información de declaraciones de impuestos por parte de empleados o contratistas del gobierno es una grave violación de la confianza del público”, dijo la Fiscal General Adjunta Interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia no identificó las organizaciones de noticias que recibieron la información, aunque es evidente que se refiere a ProPublica, que dijo que recibió una enorme cantidad de registros fiscales y publicó una serie de artículos que detallan las prácticas fiscales de Jeff Bezos, Elon Musk y otras personas ricas; y a The New York Times, que informó sobre las declaraciones de impuestos de Donald Trump, según Politico.

El gobierno dice que Littlejohn robó la información en dos ocasiones distintas, aunque se brindó poca información sobre cómo pudo evadir las salvaguardas diseñadas para proteger la privacidad de los contribuyentes.

El comunicado de prensa dice que Littlejohn utilizó “amplios parámetros de búsqueda diseñados para ocultar el verdadero propósito de sus consultas”.

“Al utilizar su papel como contratista del gobierno para obtener acceso a información fiscal privada, robar esa información y revelarla públicamente, Charles Littlejohn violó la ley federal y traicionó la confianza del público”, dijo el Fiscal General Merrick Garland.

“En todos los casos, el Departamento de Justicia está comprometido a seguir los hechos dondequiera que conduzcan y responsabilizar a quienes violan nuestras leyes”, aseguró Garland.

