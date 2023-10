Ingrid Coronado tiene nuevo encontronazo con Charly López por casa que compartieron

La presentadora de televisión Ingrid Coronado, de 49 años, protagonizó un nuevo encontronazo con Charly López, su ex, por la casa que compartieron en Ciudad de México y por la que llevan varios años peleando, pues él se la quedó sin darle un solo dólar a ella, mientras que ella exige el 50% de su valor.

Hay que recordar que el ex Garibaldi lleva viviendo en la residencia desde hace más de 20 años, mientras que la también ex de Fernando del Solar salió huyendo de ahí tras ser víctima de la delincuencia.

Desde entonces, su batalla no ha parado, y en días pasados Ingrid acusó a su ex de falsificar su firma para quedarse con la casa, acción que el también empresario reprobó, y aseguró que fue su misma ex quién filtró la información, a lo que ella le respondió de forma contundente.



“Si yo quisiera filtrar la información, la filtraría en el momento en el que sale la información, no un año después, la filtraría cuando me están atacando a mí, no un año después, ese no es mi estilo y lo he demostrado a lo largo de todos estos años”, detalló Coronado.

A continuación hizo un llamado a sus seguidores a analizar el comportamiento de ambos, pues así se podrán dar cuenta quien dice la verdad.



“Si observamos las acciones, de las personas, si observamos qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo se comportan cuando la vida los está revolcando o nos está revolcando, pues ahí te puedes dar un poco más de cuenta de quién es quién”, concluyó.

Sigue leyendo:

Así es la mansión que el baterista de Red Hot Chilli Peppers alquila por $95,000 dólares

Así es el mágico lugar donde Michelle Salas se casará ante la presencia de su papá Luis Miguel

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, sale huyendo de la casa del fallecido cantante

Conoce la mansión de Miami que ‘El Puma’ nunca quiso compartir con su fallecido hijo no reconocido