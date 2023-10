Ivy Queen prende una vela de Bad Bunny y presenta sus grandes éxitos en ‘Tiny Desk Concert’

La pionera en la industria reguetón femenino, Ivy Queen, encendiendo una vela con la imagen de ella y de Bad Bunny abrió el más reciente ‘Tiny Desk Concert’ para presentar parte de sus grandes éxitos.

La ‘Reina del Reguetón’ al comenzar aseguró que Puerto Rico es “la casa del sofrito, adobo, sazón, pero también del reggaetón”.

“La gente tiene la patita del conejo, yo tengo a Benito completo”, dijo al encender la veladora –haciendo referencia a la antigua creencia de que una pata de conejo trae buena suerte- antes de interpretar su segunda canción en su participación en la serie de conciertos que presenta la National Public Radio (NPR).

En su show en ‘Tiny Desk’ con piano, violines y violonchelo, Ivy interpretó ‘Reza Por Mí’, ‘La Vida Es Así’, ‘En que fallamos’ y su legendaria canción ‘Quiero bailar’.

Cuando cantó ‘La Vida Es Así’ aseguró que su trabajo siempre ha llevado un mensaje de empoderamiento a las mujeres y resaltó que esa canción fue muy dedicada en 2010. Asimismo, señaló que cuando escribió ese tema estaba muy dolida.

“I was going through it” (lo estaba pasando). ¡Dios mío! Cuando yo escribí esa canción estaba tirando duro, pobrecita de ella. Ahora es otra cosa, ¡así es la vida! Uno evoluciona. Así han sido las letras de mi vida, las que he compuesto, las que estoy presentando hoy se quedan marcadas para siempre”, dijo.

Amor sin edad

Martha Ivelisse Pesante Rodríguez -como es su nombre de pila- contó que una vez se enamoró de un hombre menor que ella y eso la inspiró a escribir ‘Menor Que Yo’ porque cuando es una mujer la que se enamora de alguien menor muchas veces es juzgada.

“Hoy día las mujeres somos juzgadas por todo, nos juzgan si somos flaquitas, voluptuosas, si somos altas, bajitas, si somos rubias, pelinegras… eso no se puede juzgar. Y mucho menos el amor. Para mí el amor no tiene edad, no conoce color ni raza, cuando uno se enamora, se enamora a morir”.

Un himno femenino

Cuando cerró su show con “Quiero bailar”, una canción que calificó como un “himno femenino” conocido en todos los tiempos.

“El empoderamiento sin acción no es empoderamiento. Esta canción ha volado y traspasado el tiempo de una manera increíble. Así que, eso es así, abraza tu edad y disfruta esto”, sentenció.

