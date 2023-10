Peso Pluma sale en defensa de Nicki Nicole tras sus polémicas declaraciones: “Vivan y dejen vivir”

El nombre de la rapera argentina Nicki Nicole se ha visto envuelto en polémica durante los últimos días gracias a las declaraciones que emitió sobre el cantante Peso Pluma, con quien había sido relacionada sentimentalmente.

Y es que la intérprete de “Por las noches” por fin dio respuesta a los rumores de romance con el mexicano haciendo una comparación que enfureció al público: “Imagínate si vos salís todos los días con un perro, nadie te ve a preguntar por qué sales todos los días con un perro, es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan“, dijo en entrevista con Molusco.

Como era de esperarse, su comentario no fue bien recibido por los fanáticos de ‘hueso colorado’ del mexicano, por lo que la famosa optó por disculparse en redes sociales: “Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quieroooo“, escribió.

A pesar de sus palabras, los internautas no le dieron tregua a Nicki Nicole y el propio Peso Pluma tuvo que sumarse a la conversación para salir en defensa de la joven. Es así como surgió un breve, pero contundente mensaje en Twitter con el que Hassan buscó poner fin a los dimes y diretes.

El intérprete de “Lady Gaga” y “Ella Baila Sola” pidió a los detractores no buscar doble sentido a las palabras y enfocarse en su vida.

solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir , al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas . Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado .

🖤🫶🏻🖤 — Peso Pluma (@_PesoPluma) October 12, 2023

“Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado“, son las palabras con las que Peso Pluma contrarrestó los ataques a Nicki Nicole.

Por su parte, la cantante nacida en Rosario, Argentina se ha mantenido al margen de los comentarios de los que ha sido blanco.

