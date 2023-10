Nicki Nicole niega relación con Peso Pluma

Nicki Nicole rechazó durante una entrevista tener un noviazgo con Peso Pluma. Sin embargo, la declaración se le fue de las manos a la cantante argentina pues, sin querer, comparó a Peso Pluma con un perro.

“Si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, ¿entiendes? Es norma”. ¡No estoy diciendo que seas un perro!, fueron las palabras de la rapera argentina.

Desde que participó con Peso Pluma en un concierto en Guadalajara, Nicki Nicole ha sido relacionada sentimentalmente con el cantante. Además de que han sido vistos en repetidas ocasiones, los fans han notado que Peso Pluma desde hace varios meses deja cariñosos comentarios en el Instagram de la rapera.

Sin embargo, todas las sospechas de una relación habrían sido equivocadas. Durante una entrevista, Nicki Nicole negó que tuviera un romance con Peso Pluma, aunque admitió que convivían mucho.

Cabe señalar que lo que más llamó la atención por parte de los fanáticos fue que la cantante comparó sin querer a Peso Pluma con un perro. Y aunque negó que estuviera equiparando al cantante de los “corridos tumbados” con una mascota, más adelante en la misma entrevista Nicki Nicole lo comparó con una bolsa: “ Es como si todos los días te ven con el mismo bolso”, dijo.

Tras los comentarios, la cantante argentina recibió muchos comentarios por parte de los seguidores de Peso Pluma, señalando que había sido grosera con el jalisciense. Ante los comentarios, Nicki publicó un mensaje en X (antes Twitter), donde pidió que no se sacara de contexto su declaración y que aceptaran sus disculpas. Aclaró que estaba nerviosa por el cuestionamiento. “Gente, no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta”, escribió.

“Nos estamos conociendo… Y la gente obviamente va a decir, ¿qué onda? Él es muy caballeroso, me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros. La realidad es que solo somos amigos. Siento que es un poco difícil con la vida que tengo conocer a alguien y que la gente no lo sepa. Pero a mí en lo personal no me molesta y todo bien”, apostilló, reveló Nicki que se están conociendo de a poco y que el mexicano se ha portado bastante bien con ella.

Fans defienden a Peso Pluma

Las declaraciones pudieron quedar fuera de contexto debido a la relación que llevan actualmente, primero llamaron la atención en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2023, y despúes se le vio juntos en el partido de Lionel Messi con el Inter Miami.

Tras comparar Nicki Nicole a Peso Pluma con un perro, las redes sociales explotaron. Y es que los seguidores del exitoso cantante mexicano de corridos tumbados se sintieron ofendidos por estas declaraciones de la intérprete argentina.

Estas polémicas declaraciones se dieron durante una entrevista que la sudamericana concedió y que trascendió en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Los comentarios de la argentina desataron la molestia de los seguidores de Peso Pluma, quienes han atacado a Nicki a través de las redes sociales. Incluso, han llamado a boicotear los próximos conciertos de Nicki Nicole en México, el 2 y 3 de noviembre en la Ciudad de México y en Monterrey, además de que ya la han tachado de “persona no grata en México”.

Otros fans señalan que con sus declaraciones Nicki Nicole orquestó una campaña de burla en contra del mexicano y lo está logrando o simplemente aprovecharon el tema para crear memes y compartirlos en X.

