Seguridad de Peso Pluma taclea a fan del cantante por querer saludarlo | VIDEO

Al parecer las amenazas contra su vida de parte supuestamente del Crimen Organizado, se las está tomando muy pero muy enserio el cantante mexicano, Peso Pluma. Quien esta vez instruyó a sus guardaespaldas de actuar ante la mínima amenaza que vean cerca de él.

O al menos eso dejó ver durante su más reciente presentación, en donde sus guaruras literalmente taclearon a un fan que corría en busca de un abrazo del cantante oriundo de Guadalajara, Jalisco.

Sí, aunque ustedes no lo crean, está circulando un video que ya es viral, donde se le ve a Peso Pluma cantando tranquilamente y rodeado de sus músicos en pleno concierto. Cuando sin más ni más se le ve a un fan correr hacia él por la espalda para saludarlo.

Pero la gente de seguridad del intérprete no dejó que se acercara lo suficiente y sin problema lo enviaron al piso hasta taclearlo. Por lo que le impidieron acercarse al cantante tapatío.

En el video vemos al cantante de corridos tumbados interpretando uno de sus éxitos cuando de repente aparece una persona de camisa blanca que se dirige directamente a él. Instantes antes de llegar con el cantante una persona lo “taclea” y le provoca una fuerte caída.

Tras recibir el fuerte golpe, el supuesto fan les hace una seña de que va en paz. Es en ese momento cuando Peso Pluma interviene e incluso le ayuda a ponerse de pie. A pesar de que el cantante intentó ayudar a su fan, los guardias lo hicieron a un lado.

Justamente ante esta actitud, los seguidores del intérprete tundieron a su equipo de seguridad en redes, pues aseguran que fue rudeza innecesaria. Mientras que otros los acusan del uso de la fuerza excesiva.

Recordemos que esto podría justificarse, pues Peso Pluma tuvo que cancelar una de sus presentaciones Tijuana, México. Esto después de las mantas de amenazas de muerte que se encontraron en las calles de dicha ciudad, donde le exigían al cantante mexicano no presentarse, pues atentarían contra su vida.

Pero para evitar que esto pudiera ser en otro sitio, los organizadores de sus conciertos decidieron mejor acabar su gira, la cual iba a pasar no sólo por Tijuana, también haría lo propio en Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Acapulco.

“Los conciertos de Peso Pluma programados en las ciudades de Tijuana, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Acapulco están cancelados”, se lee en el comunicado compartido por los organizadores de los conciertos.

Fue durante una charla que tuvo para el canal de YouTube de Anette Cuburu, llamado “Anetteando”, donde la aspirante a actriz de teatro dio candentes e inesperadas declaraciones sobre el intérprete de Guadalajara, Jalisco.

Al momento de hablar del tipo de música que le gusta, Lucerito confesó que el reggaetón de plano no es un género que le guste, pero reconoce que se están haciendo cosas muy interesantes.

Al igual que en otor géneros como es el caso de los Corridos Tumbados, y fue ahí donde se refirió a Peso Pluma, señalando que reconoce que se ubica entre los favoritos de las plataformas y de los fanáticos.

La protagonista de la obra de teatro “El Mago de Oz” reconoció que Peso Pluma es una excelente persona pues su actitud con un fan la dejó fascinada.

Les pidió a las personas no dejarse llevar por las apariencias y darles una oportunidad a los nuevos talentos musicales.