¿Peso Pluma usa chamarra antibalas en sus conciertos? Esto sabemos

Después de que canceló sus conciertos en Tijuana, México por supuestas amenazas del Crimen Organizado, el cantante mexicano Peso Pluma ha desatado múltiples especulaciones al respecto sobre lo que lo llevaron a tomar esta decisión.

Pues no ha dejado de salir información sobre las múltiples medidas que el oriundo de Guadalajara, Jalisco ha tomado para cubrirse su espalda. Una de ellas es que el mexicano estaría usando durante sus conciertos una chamarra antibalas.

Se tenía previsto que diera un concierto el 14 de octubre en Tijuana, Baja California Sur, pero por amenazas de un cártel del narcotráfico fue el motivo que el intérprete decidió cancelar la presentación, pero no solo en esa ciudad sino en todo el país.

Anteriormente ya se han conocido casos que han terminado en tragedia, cuando grupos delincuenciales amagaron a otros artistas. Los más sonados, también cantantes de música regional son Valentín Elizalde asesinado en 2006 y Chalino Sánchez en 1992.

Estos terribles referentes parece que han causado precaución y probablemente algo de temor a “La Doble P” a tal grado que ya reforzó su equipo de seguridad y hasta usa una chamarra antibalas durante sus presentaciones.

En las últimas presentaciones de Hassan Emilio Kabande Laija mejor conocido como Peso Pluma se le ha visto con un poderoso dispositivo de seguridad para proteger su integridad especialmente después de que fue amenazado y aunque antes viajaba con hombres cuidando a su lado todo el tiempo ahora se muestra más custodiado.

Pero también se dice que para que no corra ningún riesgo, ahora estaría usando sus prendas del torso como protectoras de balas.

En su más recuente publicación, la revista TvNovelas aseguró que el intérprete de “Ella Baila Sola” usa una lujosa chamarra que lo protege de balas con un costo aproximado de 700 dólares aunado a ello, todos los vehículos en los que viaja están blindados.

“Oficialmente, cuenta con dos personas de seguridad y se planea integrar a dos más de seguridad táctica… También tiene una chamarra antibalas con un costo de 700 dólares, que se suma a los vehículos blindados con los que se mueve” REVISTA TVYNOVELAS

La revista también habla de 12 personas, quienes han sido bautizados en redes sociales como “Los 12 apóstoles de Peso Pluma”, ellos serían quienes lo cuidan y lo siguen a todos los lados a los que va. Ellos saben su ubicación exacta y mantienen comunicación con él el mayor tiempo posible, esto con la finalidad de cuidar de él ante cualquier posible incidente.

Peso Pluma presume costosa carne

Una vez más Peso Pluma presumió que no sólo es multimillonario, y eso no fue por su música, sino que recordemos que nació en cuna de oro. Así que no es novedad que desde que nació esté acostumbrados a los lujos, y esta vez demostró que no tiene límites, pues ahora comió ¡ORO!

Así como lo leen, el cantante mexicano usó sus redes sociales para presumir una vez más sus lujitos. Pero esta vez, además de portar joyas de millones de dólares, también se puede dar el lujo de comer oro.

En su cuenta oficial en Instagram, Peso Pluma presumió a sus seguidores que estaba por degustar un corte de carne. Hasta ahí todo parece normal, pero lo que realmente nos sorprendió fue el platillo se hizo muy caro y especial, después de que una deslumbrante costra de oro estaba envolviéndolo por la parte de arriba del jugoso filete.

Ante esto, el millonario tapatío Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma creyó que era una gran idea presumir tal lujo a sus fans.

Pues subió un video en su cuenta oficial, y a pesar de que no describió el sitio donde se encontraba para probar tal platillo ni los millones que le costó probarlo, muchos fans revelaron estos detalles en diversas publicaciones en las que revelaron lo que el mexicano ganó.

