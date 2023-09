Peso Pluma presume un nuevo, excéntrico y millonario lujo ¡Comió un filete de oro! | VIDEO

Una vez más Peso Pluma presumió que no sólo es multimillonario, y eso no fue por su música, sino que recordemos que nació en cuna de oro. Así que no es novedad que desde que nació esté acostumbrados a los lujos, y esta vez demostró que no tiene límites, pues ahora comió ¡ORO!

Así como lo leen, el cantante mexicano usó sus redes sociales para presumir una vez más sus lujitos. Pero esta vez, además de portar joyas de millones de dólares, también se puede dar el lujo de comer oro.

En su cuenta oficial en Instagram, Peso Pluma presumió a sus seguidores que estaba por degustar un corte de carne. Hasta ahí todo parece normal, pero lo que realmente nos sorprendió fue el platillo se hizo muy caro y especial, después de que una deslumbrante costra de oro estaba envolviéndolo por la parte de arriba del jugoso filete.

Ante esto, el millonario tapatío Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma creyó que era una gran idea presumir tal lujo a sus fans.

Pues subió un video en su cuenta oficial, y a pesar de que no describió el sitio donde se encontraba para probar tal platillo ni los millones que le costó probarlo, muchos fans revelaron estos detalles en diversas publicaciones en las que revelaron lo que el mexicano ganó.

Recordemos que Peso Pluma logra tener tanto éxito gracias al apoyo de su familia, quienes cuentan con grandes contactos que lo ayudaron posicionarse en lugares inesperados para los viles mortales, además de apoyarse en su visión y talento. Ya que es integrante de una de las familias más acaudaladas de México.

Diversos medios mexicanos aseguran que este platillo llegó a costarle al tricolor más de mil euros, el cual sólo se puede disfrutar en el restaurante del famoso cocinero ‘Salt Bae’. El belga que se ha caracterizado por su famoso performance para presentar dicho platillo.

Esta no es la primera vez que Peso Pluma presume este tipo de lujos, pues siempre está vestido con ostentosos atuendos, en los cuáles deja ver las marcas de los que son como Louis Vuitton, Burberry o Monastery.

Peso Pluma también presume varios de sus viajes en avión privado a diversos destinos del mundo, uno de los que más causó revuelo fue cuando se tomó unos días en República Dominicana junto a la modelo Dania Méndez con quien además se rumoró había tenido un romance fugaz que no progresó.

Los autos de lujo, las joyas que lleva puestas, las fiestas a las que es invitado y todos los famosos amigos que tiene en su lista de contactos también son parte de la vida excéntrica de la estrella que presume ser de los artistas del momento.

Pedro Rivera ensaya para su dueto con Peso Pluma

Fue por medio de una grabación que subió a su cuenta oficial en TikTok en donde se aprecia la manera en la que canta una de las letras más populares del 2023.

Rivera optó por interpretar nada más ni nada menos que de la canción “Ella baila sola”, el éxito de Peso Pluma y Eslabón Armado, el solista y una de las agrupaciones del momento han roto fronteras y presentado el sonido de los “corridos tumbados”.

Justo por eso, se ha viralizado el video en el que el mismo Pedro Rivera canta algunas de las estrofas de esta canción, la cual asegura está alistando para un “dueto con Peso Pluma”.

Esto ocasionó que los comentarios de los fans de la famosa familia se desataran, y los usuarios de las plataformas se dividieron entre los que reconocen la carrera de Pedro Rivera y los que critican su incursión en el este nuevo género.

Y de igual manera, hubo quien aseguró que la voz de su nieta Chiquis es muy parecida a la de él, mientras que no se salvó de los que le pidieron que mejor deje la música para personas más talentosas.

