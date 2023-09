Lucerito Mijares le pide a Peso Pluma que se case con ella ¡Así fue el momento! | VIDEO

La hija menor de Lucero y Mijares, Lucerito Mijares no deja de estar bajo los reflectores, pues su franqueza ya se ha hecho muy conocida en el mundo del entretenimiento. Por ello, no sorprendió tanto la propuesta que le hizo a Peso Pluma, pues quedó enamorada por un gesto que tuvo el cantante mexicano con un fan.

Fue durante una charla que tuvo para el canal de YouTube de Anette Cuburu, llamado “Anetteando”, donde la aspirante a actriz de teatro dio candentes e inesperadas declaraciones sobre el intérprete de Guadalajara, Jalisco.

Al momento de hablar del tipo de música que le gusta, Lucerito confesó que el reggaetón de plano no es un género que le guste, pero reconoce que se están haciendo cosas muy interesantes.

Al igual que en otor géneros como es el caso de los Corridos Tumbados, y fue ahí donde se refirió a Peso Pluma, señalando que reconoce que se ubica entre los favoritos de las plataformas y de los fanáticos.

Sin guardarse nada la hija de Lucero y Manuel Mijares confesó que no es seguidora del reguetón, sin embargo, celebró que Peso Pluma haya conseguido un importante éxito a tan corta edad, convirtiéndose en uno de los artistas más escuchados en este 2023.

Y justo en ese momento, la protagonista de la obra de teatro “El Mago de Oz” reconoció que Peso Pluma es una excelente persona pues su actitud con un fan la dejó fascinada.

Les pidió a las personas no dejarse llevar por las apariencias y darles una oportunidad a los nuevos talentos musicales.

“Vi un video de cómo recibía (Peso Pluma) a un fan que tenía parálisis cerebral. Ósea quiero que se case conmigo, lo amé, fue un adorado. No pensé que fuera ser así. Me tiene muy impresionado. No se dejen llevar por la portada del libre”

LUCERITO MIJARES