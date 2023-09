Lucerito Mijares hace tremenda revelación sobre sus padres: “ya están casados otra vez”

La hija de Lucero y Mijares, Lucerito Mijares ha demostrado que le encanta acaparar los reflectores y generar polémica a costa de sus padres. Pues siempre anda hablando, a veces hasta de más de la relación de sus famosos padres. Pero esta vez se habría pasado un poco de la raya, pues asegura que actúan como si siguieran casados.

Así como lo leen, Lucerito Mijares de plano demostró no tener ningún filtro y dejar a sus padres en una situación comprometedora parece que es su deporte favorito, pues en repetidas ocasiones asegura que actúan como si siguieran siendo pareja.

En esta ocasión, fue en una charla que tuvo para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, donde decidió hablar de cómo se llevan sus famosos padres en la intimidad, al tener ya más de 10 años de que se divorciaron.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría que sus padres volvieran a estar juntos de manera formal, la hija de los cantantes conocidos como “Soldado del Amor” y “La Novia de América”, confesó que para ella la dinámica que ahora tienen es más que suficiente.

“La verdad es que, a mí, yo ahorita estoy muy bien, llevan ya bastante tiempo separados y obviamente yo no me acuerdo de casi nada porque yo era muy chiquita, creo que yo tenía como seis años entonces no me acuerdo de mucho, afortunadamente, mi hermano y yo nunca vimos alguna pelea, obviamente las tuvieron porque en todas las parejas las hay, pero afortunadamente nunca nos tocó y creo que ahorita estas dos casas no me caen nada nada mal”

LUCERITO MIJARES