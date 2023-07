Lucerito Mijares se pronuncia sobre la posible reconciliación de sus padres

A pesar de que Lucero ya dejó claro que no tiene ninguna intención de regresar con su exesposo Manuel Mijares, los rumores respecto a una posible reconciliación continúan y ahora fue su hija Lucerito quien se pronunció al respecto ante los cuestionamientos de miembros de la prensa.

“¡No, hombre!”, fue la primera reacción de la joven ante el cuestionamiento de los reporteros, quienes también le mencionaron que es un deseo del público volverlos a ver juntos, por lo que ella complementó su respuesta.

“Creo que es un chisme así. La verdad, es que no sabría decirles. Lo sé (que el público lo desea), pero no tengo idea”, dejando claro que en caso de que sus padres se vayan a dar una segunda oportunidad, ella no sabe nada del asunto.

Por otra parte, los reporteros también le preguntaron a la protagonista de ‘El Mago / The Wiz’ si tenía una opinión sobre la separación de su madre y el empresario mexicano, Michel Kuri, que fue lo que desató los rumores de una segunda oportunidad entre sus padres.

“Creo que ya se dijo todo en las redes sociales. No sé mucho, pero la verdad es que, creo que se llevan muy, muy bien y eso está increíble porque nunca ha habido una pelea”, mencionó Lucerito, pero dejó claro que tampoco sabe mucho al respecto.

El accidentado debut de Lucerito Mijares en el teatro

Sobre su participación en ‘El Mago / The Wiz’, recientemente fue noticia no sólo porque fue su debut en como protagonista en una obra de teatro, también debido a que minutos antes de salir al escenario sufrió una fractura, pero pesé a todo continuó con el espectáculo.

Y aunque por un momento se pensó que se tomaría unos días fuera para recuperarse, hace algunos días confirmó que no dejará la obra y seguirá actuando enyesada. “El show debe continuar y seguiremos así por varias semanas, voy a continuar actuando con mi carrito y mis muletas y teniendo muchísimo cuidado. No voy a dejar que esto se acabe o se detenga sólo porque estoy lastimada”, comentó.

