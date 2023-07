Lucero se pronuncia sobre una posible reconciliación con Manuel Mijares

Lucero rompió el silencio tras el anunció de su separación de Michel Kuri en un encuentro que tuvo con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, rumbo a un concierto que ofrecerá junto a Manuel Mijares en Santiago de Chile.

Precisamente por lo cercanos que han estado durante el tour ‘¡Hasta Que Se Nos Hizo!’ es por lo que se rumora que su exesposo tuvo que ver en la ruptura de su relación con el empresario mexicano y en estas declaraciones dejó claro si existe esa posibilidad o no.

“No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”, fue la contundente respuesta de “La Novia de América” cuando uno de los reporteros la cuestionó sobre estos rumores. También admitió que entiende que los fans de ambos tengan ganas de volverlos a ver juntos, pero que sólo son “cuates” y eso no va a cambiar.

Lucero también contó un poco de cómo se ha sentido en los días posteriores a su ruptura con Michel Kuri y dijo estar “bien, bien, muy tranquila, todo fluye y todo va muy bien gracias a Dios”, por lo que parece que lo está tomando de buena manera.

Por otra parte, y a diferencia de lo que opina sobre regresar con Manuel Mijares, a ella sí que le encantaría poder retomar su relación con el empresario y así contestó cuando la cuestionaron al respecto: “Ay, ojalá, ojalá, seguramente. Porque cuando hay peleas ya está horrible, pero ojalá que sí”.

