Conoce la hermosa casa en la que vivirá Lucero tras terminar su noviazgo con Michel Kuri

Hace un par de días se dio a conocer la noticia de que Lucero y Michel Kuri habían decidido poner punto final a su historia de amor tras 10 años de relación.

La pareja, que se conoció tras el divorcio de la también actriz con Manuel Mijares, vivió durante su relación en una muy linda casa de la Ciudad de México, en la que tenían de vecino al mismísimo ex de Lucero, pues ambos se han caracterizado por llevar una buena relación tras su separación.

“De elevador a elevador hay 20 pasos. Nosotros, tanto Lucero, como yo, tenemos la fortuna de poder estar con ellos porque son 20 pasos nada más, y la convivencia ha sido padrísima”, declaró el intérprete de ‘Soldado del Amor’ en entrevista que dio, en tiempos de encierro por el Covid-19, al programa mexicano ‘Ventaneando’.

A través de diversos videos y fotografías ambos nos han compartido algunos detalles del interior de sus acogedoras casas.

Lucero, quien suele estar muy activa en las redes sociales, ha subido diversos videos que la muestran divirtiéndose dentro de su propiedad.

En uno de los materiales se le ve bailando junto a una escoba, mientras nos muestra su piso laminado, un sillón mostaza, un elegante mueble café, así como varias guitarras colgadas en la pared.

Al pie de la escalera que conecta con la planta alta, la intérprete de ‘Vete con Ella’ tiene un piano, en el que ama cantar algunos de sus más grandes éxitos. View this post on Instagram A post shared by Lucero (@luceromexico)

Su casa cuenta con grandes ventanales, por lo que la iluminación natural es la gran protagonista, además de que le permiten apreciar, desde casi cualquier rincón, su amplio jardín. View this post on Instagram A post shared by Lucero (@luceromexico)

En sus videos también nos ha mostrado uno de sus baños, el cual llama la atención por su elegancia, pues las llaves de su tocador no son como las tradicionales. Además tiene un gran espejo rectangular y un pintoresco cuadro rojo. View this post on Instagram A post shared by Lucero (@luceromexico)

