¿Mijares provocó separación de Lucero con su expareja? ¡Revelan motivos de su ruptura! | VIDEO

Una vez más Lucero y Mijares están bajo el ojo público y crítico de fans y medios de comunicación, pues la prensa ahora está señalando que la cantante mexicana acabó su reciente relación por culpa de su exesposo, con quien habría tenido un acercamiento más íntimo.

No son figuraciones nuestras, así lo dieron a conocer en el polémico show de “Chisme no like”, en donde los famosos conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani, hablaron sobre los motivos que llevó a Lucerito a esta ruptura.

Según ellos revelaron las verdaderas causas por las que concluyó su noviazgo con el empresario mexicano, del que supuestamente estaba muy enamorada.

Aseguraron que la también actriz y protagonista de proyectos como “Soy tu dueña” habría tomado distancia del empresario desde hace varios meses.

Incluso transmitieron una entrevista que le hicieron en octubre de 2022, para sustentar estos dichos, donde fue cuestionada justamente de su romance con Kuri y si iba a llegar al altar, y en aquel entonces Lucero fue muy tajante al respecto.

Elisa Beristain y Javier Ceriani especularon que podría ser que desde aquel momento la protagonista de “Alborada” ya no se encontraba con el empresario.

“La teoría que tenemos es que desde hace nueve meses que nos dio esa entrevista, ya no estaría con Kuri. Dijo: “Me voy, no tengo pensado casarme, no van a recibir invitación de la boda porque no me voy a casar'”

ELISA BERISTAIN