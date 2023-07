Lucero y Mijares no quieren que sus hijos se vayan de su casa

La familia que ha conformado Lucero y Mijares, a pesar de su divorcio, se ha convertido en una de las más envidiadas, pues sus hijos buscan seguir los pases de sus padres en la música.

Y a pesar de que algunos medios mexicanos han señalado que Lucerito Mijares puede ser en ocasiones un poco antipática y a veces hasta grosera. Por lo que está muy alejada de cómo es su famosa madre, ella cuenta con el rotundo apoyo de sus reconocidos padres.

De acara a que debute en el teatro con el famoso personaje de Dorothy en ‘El Mago: The Wiz’, la jovencita ha sido cuestionada sobre la relación que tiene con sus progenitores.

Quienes no pudieron impedir verse más que orgullosos por ver a su pequeña en los escenarios, pues estaría cumpliendo uno de sus grandes sueños que es volverse actriz y cantante.

Así lo dejaron ver durante su encuentro con la prensa que acudió al evento, donde se dijeron más que felices que le esté yendo tan bien.

Mientras que Lucero no se quedó atrás y lleno de elogios a su joven hija, la cual no ha dejado de ser criticada por no tener el físico común que se requiere para el mundo del entretenimiento.

Lucero y Mijares, en este mismo encuentro con la prensa, fueron cuestionados acerca de por qué no quieren que sus hijos todavía se vayan del Nido. Esto después de ser cuestionados al respecto, pues para ellos todavía se les hacen muy jóvenes para independizarse a los 18 años de edad.

Los intérpretes mexicanos externaron su negativa al respecto. “No, en la casa, por eso somos vecinos”, dijo en un inicio Mijares. “Yo me salí de la mía a los 27, ¿tú?”, añadió Lucero. “Yo a los treinta y… a los treinta”, replicó el artista.

Y sobre lo que piensa Lucerito Mijares al respecto. Su respuesta hizo respirar de nuevo a sus famosos padres, pues descartó que esa idea la esté carcomiendo por el momento, pues Lucerito dejó claro que, al menos por ahora, no piensa en abandonar el hogar donde vive con su madre.