Lucerito Mijares está harta de las comparaciones con su mamá: “No pretendo cambiar mi forma de ser”

Con el humor que la caracteriza, la joven Lucerito Mijares se pronunció sobre las críticas y comparaciones de las que ha sido blanco por la simple razón de ser hija de una de las famosas más queridas por el público: Lucero. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante su más reciente encuentro con la prensa que la hija de Manuel Mijares habló sobre los retos a los que se ha enfrentado desde que decidió dar sus primeros pasos en el mundo artístico.

De acuerdo con Lucerito Mijares, las críticas en redes sociales se han convertido en su “pan de cada día”; y aunque ya ha aprendido a sobrellevarlas, no está dispuesta a cambiar su esencia para complacer a los demás

“Hay mucha gente mala, que no tiene nada que hacer y hacen comentarios que no sirven para nada. Y pienso que está feo que se comenten cosas sobre una persona, con o sin conocimiento“, contó frente a las cámaras.

En ese sentido, la joven de 18 años habló sobre las comparaciones con ‘La Novia de América’ de las que ha sido blanco desde que debutó en el mundo de la música.

“Mis padres siempre me han apoyado y me han hecho ser la joven adulta que ya soy. Y no pretendo cambiar mi forma de ser para ser como mi mamá, porque la verdad, me siento a gusto con mi forma de ser y mi cuerpo y mi todo, o estoy muy cómoda como soy“, sentenció.

Y es que no podemos olvidar que Lucerito Mijares atrajo las miradas del público en el año 2021, cuando comenzó a participar en diversos proyectos que mostraron su talento en la música y la actuación, afición que heredó de sus padres.

Con esta atención, han hecho arribo aquellos detractores que apuntan a cada detalle; sin embargo, ella prefiere enfocarse en su crecimiento profesional y personal antes que hacer caso a las críticas.

