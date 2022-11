Lucerito Mijares canta los temas de Ricardo Arjona con mucha pasión, poniendo celoso a Manuel Mijares

Lucero Mijares demostró que es una verdadera fan de Ricardo Arjona, pues hace unos días se volvió viral en redes los videos, en los cuales aparece la joven cantando a todo pulmón y visiblemente emocionada en el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional.

Cantando a todo pulmón y visiblemente emocionada, Lucero Mijares disfrutó con su padre, Manuel Mijares, en primera fila el concierto de del guatemalteco.

Y es que fue tanta su emoción que, hasta su padre, Manuel Mijares compartió en Instagram, que sintió celos que su hija se sepa más las canciones de Arjona que las de él.

“Muy emocionado con @luceromijaresoficial viendo a mi querido @ricardoarjona ayer en el @auditoriomx en su #tour #blancoynegro #modofan estoy celoso que mi hija se sepa más las canciones de Arjona que las mías”, escribió el intérprete en su cuenta de Instagram.

En varios videos que compartió su papá en Instagram se le puede ver entonando canciones como “Minutos” y “Fuiste tú”, mientras movía sus brazos y cabeza.

Sin duda, las reacciones no se hicieron esperar y muchos seguidores celebraron la forma en que Lucero Mijares disfrutó el concierto. View this post on Instagram A post shared by Mijares (@oficialmijares)

“Ella si es una fan así se disfrutan los conciertos cantando y bailando al ritmo de la canción, “Amamos a Lucerito en modo fan”,” Me encanta ver como disfruta Lucerito”, escribieron algunos internautas.

