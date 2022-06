Te contamos lo que encontró Lucero revisando el celular de Lucerito Mijares

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En una actividad organizada por la revista mexicana “Quien”, Lucero pudo revisar a detalle el celular de su hija Lucerito Mijares en un video publicado en Youtube. Ahí “La novia de América” descubrió que su hija tiene a alguien guardado como “Don Gelatina” y a la adolescente no le tocó otra opción que explicar quién era.

Lucerito explico que se trataba de su papá, el cantante Manuel Mijares debido a que “hay una anécdota muy chistosa, que una vez estaba peleándose con sus hermanos y para vengarse sacó la gelatina del refri y la tiró al piso, y los hermanos se resbalaron, entonces es el rey de la gelatina”.

“Es ‘Don Gelatina’, qué bonito está eso”, respondió la cantante quien además revisó las fotografías guardadas y los playlists de la joven de 17 años.

Realmente, esta dinámica suma a la buena relación que demuestran tener Lucero y Lucerito, pues en los viajes que hacen o las entrevistas que comparten, este duo madre e hija siempre demuestran que no solo son familia, sino también grandes amigas.

“No quiero sonar muy cursi, porque no me gusta, pero mi mamá es mi todo. Ella me da muchos consejos, me dice cuándo sí y cuándo no; qué hacer y qué no hacer”, comentó la hija de Mijares también a esta publicación. “Mi mamá es única, a ella le pudo confiar todo sin temor a ser juzgada. Ella siempre tiene una solución y yo diría que somos las mejores amigas”, sumó.

Lucero por otro lado considera a Lucerito Mijares como una persona madura, inteligente y aterrizada: “Ella tiene su propio carácter y personalidad, admiro su fuerza y capacidad de decisión. No es mi copia ni la de su papá y ni quiere serlo. No se deja influir fácilmente por nada ni por nadie, y eso nos encanta”.

