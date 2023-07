Lucerito Mijares se fractura la pierna minutos antes de debutar en el musical ‘El Mago, The Wiz’, ¡y así se presentó!

Vaya experiencia vivió la joven cantante y actriz Lucerito Mijares durante la noche de su debut en teatro con la obra ‘El Mago, The Wiz’, pues contra todo pronóstico sufrió un terrible accidente que resultó en fractura.

Fue su madre, Lucero, quien dio a conocer la noticia desde su cuenta oficial de Twitter mediante un conmovedor mensaje y varias fotografías que mostraron a su pequeña en el escenario con muletas y cabestrillo en su pierna.

“Aplaudo de pie a mi @LuceroMijaresOf que tiene la vocación, la valentía y la fuerza para dar función en su noche de estreno de @elmagothewiz con su fractura reciente! El pequeño accidente fue el domingo unos minutos antes de salir al escenario. Sin saber qué tenía, esa tarde dio la función así (imagino el dolor)! Al terminar, en el hospital le detectaron fractura en la tibia“, escribió la intérprete de ‘Como tú’.

Aplaudo de pie a mi @LuceroMijaresOf que tiene la vocación, la valentía y la fuerza para dar función en su noche de estreno de @elmagothewiz con su fractura reciente! El pequeño accidente fue el domingo unos minutos antes de salir al escenario. Sin saber qué tenía, esa tarde dio… pic.twitter.com/MKqcAJsHic — Lucero (@LuceroMexico) July 12, 2023

Por su parte, Lucerito Mijares habló acerca de su accidente en un encuentro con varios medios de comunicación, revelando que este ocurrió a solo unos minutos de subir al escenario durante su primera función.

Además, tachó el incidente como “bobo”, pues se tropezó en las escaleras del recinto en el que se presentaría: “En este caso fue un tropiezo, iba en las escaleras, aquí en el teatro, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuche un ‘crack’, y dije: ‘ya valió'”, contó en rueda de prensa.

La joven indicó que la emoción de su primera función habría disipado su dolor a tal punto de pensar que se trataba de una lesión menos seria.

“Pensamos que era un esguince o una torcedura porque pues con una fractura, poca gente aguanta y sobre todo una función de 2 horas… acabó la función me fui al hospital, me checaron, en la radiografía no salió nada, en la tomografía ya salió que estaba una parte de la tibia rota como si se tratara de una rebanadita de jamón serrano“, añadió.

