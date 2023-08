Mijares rompe el silencio y habla si revive o no el amor con Lucero 

El cantante mexicano Manuel Mijares rompió el silencio luego de que surgieran rumores de una posible reconciliación amorosa con su exesposa Lucero, con quien realiza la gira “Hasta que se nos hizo” y deja claro cuál es su situación sentimental.

Y es que desde que Lucero anunciara el fin de su romance con el empresario Michel Kuri, desde hace más de un mes, los fans de la cantante mexicano han especulado sobre una posible reconciliación amorosa entre la cantante y su exesposo Mijares.

Y más después de las muestras de cariño que le expresa Lucero en el escenario, pero Mijares aclara que se lleva muy bien con su exesposa, lo cual queda demostrado en el escenario.

Pero el intérprete de “Soldado del Amor” descarta que pueda reavivar el romance con la llamada “Novia de América”.

¿Mijares regresaría con Lucero?

“Nos queremos mucho, pero creo que así estamos bien (divorciados), yo ni me he atrevido a preguntarle cómo está su tema (en lo sentimental), es cosa de ella, cuando nos vemos para cantar no se toca el tema”, declaró Mijares, de acuerdo a lo publicado por el diario El Universal.

“Yo la veo a ella muy contenta, tranquila, es como una pirinola en el escenario, no para”, expresó el Mijares sobre su exesposa, durante la alfombra roja de las 100 representaciones de la obra de teatro “El mago”, protagonizada por Lucerito Mijares.

Esas especulaciones sobre reavivar su romance se generaron tras el beso que le dio Lucero a Mijares durante un concierto, pero el cantante ha dejado claro que solo son amigos y que se llevan muy bien.

“Ella al menos por la parte del trabajo está muy contenta, yo sí la veo tranquila y además está muy pegada a Lucerito, se va al teatro con ella”, precisó el cantante mexicano de 65 años.

Testigo de lo bien que se llevan es su hija Lucerito Mijares, quien recientemente declaró que “son más que amigos”, lo cual muchos interpretaron como una señal de que su amor resurgiría, pero el intérprete de “Para amarnos más”, dejó claro que eso no está en sus planes.

