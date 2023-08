Lucerito Mijares revela que sus padres “son más que amigos” y las redes enloquecen

Tras el polémico beso que se dieron Lucero y Mijares en uno de sus shows. No han parado los rumores sobre una posible reconciliación, y ante esto, su hija Lucerito Mijares habló al respecto sobre si le gustaría o no que sus padres volvieran a estar juntos.

La también cantante reveló cómo se sentiría si sus padres volvieran a estar juntos después de más de 10 años de estar divorciados.

Y hubo una declaración que ocasionó que las especulaciones sobre cómo es la relación de ambos artistas pues destacó que “son más que amigos”, dejando ver que tienen una excelente relación.

Lucerito tuvo un encuentro con la prensa, en el que además de hablar con respecto a su reciente debut en el teatro, se le preguntó sobre la relación de sus padres.

Quienes desataron diversos rumores sobre una posible reconciliación, esto después de que Lucero anunciara que terminó con su novio, Michel Kuri, tras 10 años de estar juntos.

Por ello Lucerito decidió acabar con las especulaciones y dio a conocer que sus papás son buenos amigos y que esa dinámica la llevan al escenario haciendo cosas como darse besos en la mejilla o coquetearse.

Señaló la joven de 18 años, y aprovechó para revelar cómo se sentiría si sus hermanos volvieran a estar juntos.

“A caray, pues… estaría medio raro, porque se separaron ya hace 10 años por ahí, yo era bien chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho de verlos juntos, entonces la verdad sería bastante rara para mí, pero ahora sí que su decisión”

Apuntó Lucerito, quien recordó que ella era muy pequeña cuando sus padres se divorciaron en 2011, por lo que no tiene memoria de ver a los cantantes como una pareja.

Y para finalizar, la joven hija de los cantantes de “4 veces amor”, destacó que ni ella ni su hermano, José Manuel, vieron alguna discusión entre sus padres, por lo que la separación pudo ser llevadera para ambos.

“La verdad justamente, te repito, yo era muy chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho, y obviamente tiene que ver muchísimo con los papás, porque en nuestro caso, en el de mi hermano y yo, pues nunca vimos discusiones o cosas raras entre mis papás, que obviamente las hay, porque en todas las parejas las hay, pero afortunadamente no nos tocó”

