Lucerito Mijares revela que ha sido víctima de discriminación

El debut en teatro de Lucerito Mijares estuvo lleno de emociones fuertes debido a la fractura que sufrió unas horas antes de su primera función; y aunque la joven pensó que la lesión sería la única de sus calamidades, recientemente reveló que se convirtió en la causa de un momento que calificó como discriminación.

En una entrevista reciente, la hija de Lucero y Manuel Mijares detalló que a pesar del buen recibimiento de la puesta en escena “El Mago ‘The Wiz'”, ella se volvió el blanco de críticas por presentarse enyesada y con el apoyo de un carrito.

“Esta inclusión la necesitamos tener en este país y en muchas partes del mundo, porque a veces no nos damos cuenta de los comentarios que puede hacer la gente“, señaló la joven cantante y actriz ante las cámaras.

Asimismo, Lucerito reprobó los comentarios negativos bajo la premisa de que estos representan un acto de discriminación contra las personas que realmente tienen una discapacidad.

“No me quiero meter en esas cosas, pero pues había gente que decía: ‘¿Y por qué en el carrito?’, ‘¿y por qué hace las funciones?’. A mí me da exactamente igual, pero también están criticando un poco o juzgando a la gente que tiene una discapacidad“, añadió.

Para finalizar, Lucerito Mijares reconoció que la manera de manejar este tipo de ataques ha sido inculcada por sus padres, pues su larga trayectoria en el mundo del espectáculo los ha hecho enfrentarse a varias situaciones de las que ella ha sido testigo.

“Mis papás me han enseñado esta parte de evitar un poco lo comentarios malos o las críticas, todo el entorno, pero pues creo que me han educado como una joven mujer de la época anterior, de la generación anterior, y pues la verdad me siento súper afortunada porque ya tengo como un escudo ante eso”, dijo.

