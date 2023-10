USCIS facilita actualización de dirección a inmigrantes con trámites pendientes como Green Card

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) permitirá que los inmigrantes con procesos abiertos, como Green Card o naturalización, puedan actualizar su domicilio en forma rápida y segura.

Para ello, la agencia lanzó una herramienta de autoservicio llamada Herramienta Única para Cambio de Dirección (E-COA, por sus siglas en inglés).

“[Esto] para permitir a las personas que tienen solicitudes, peticiones o solicitudes de servicio pendientes actualizar su dirección con USCIS de manera más fácil”, indica la agencia. “E-COA mejorará significativamente la velocidad y eficiencia del proceso para que los clientes de USCIS actualicen sus direcciones con la agencia”.

Esta nueva herramienta elimina varios pasos que deben seguir los inmigrantes cuando deben actualizar su dirección física.

“[Se] elimina la necesidad de actualizar la dirección en varios lugares; llenar un Formulario AR-11, Cambio de Tarjeta de Dirección de Extranjero; llamar al Centro de Contacto, o visitar una oficina local de USCIS”, indica la decisión.

La desventaja para algunos inmigrantes es que la herramienta E-COA está disponible en inglés, por ahora, pero su uso es simple.

“Puede accederse a través de una cuenta de USCIS en línea independientemente de si los casos de la persona se presentaron en línea o por correo”, se indicó.

Para usar E-COA, las personas deberán tener una cuenta de USCIS en línea, además de llenar los campos de apellido, fecha de nacimiento, agregar las nuevas direcciones física y postal e información sobre la solicitud o petición pendiente.

USCIS marca algunas restricciones para los peticionarios de visas T o U.

“Las personas protegidas por 8 USC 1367 (personas que tienen solicitudes pendientes o aprobadas o peticionarios bajo los beneficios de la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA), estatus de no inmigrante T o estatus de no inmigrante U y sus beneficiarios o derivados) no pueden usar E-COA durante la fase inicial”, recuerda.

Dichas personas deben enviar un correo electrónico al buzón designado en la sección de Consultas sobre Peticiones de VAWA, T y U, agrega la agencia.

Es importante que si cambia de dirección física y postal lo notifique a USCIS, para que reciba oportunamente la información de su caso.

Abogados sugieren tratar de evitar el cambio de dirección, ya que eso puede complicar algunos procesos, como un caso revisado por este diario.

Javier es un inmigrante que hizo solicitud de Green Card por matrimonio, recibió un primer documento condicionado a dos años, pero a las pocas semanas de hacer el trámite de remoción de condicionantes, el inmigrante se mudó de vivienda e hizo la notificación ante USCIS, pero recibió de la agencia una solicitud para agregar más información sobre su matrimonio, incluidas más fotografías.

Después de casi año Javier recibió una notificación de que la remoción de las condicionantes a su Green Card habían sido aprobadas.