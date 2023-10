Casado con Memo: Jaime Lozano califica a Guillermo Ochoa como el mejor arquero de México

Todo parece indicar que la selección mexicana tendrá un nuevo proceso con Guillermo Ochoa en el arco. El conjunto azteca cambia a sus seleccionadores y Memo sigue siendo protagonista bajo los tres palos. A pesar de su mal momento, Jaime Lozano lo respaldó públicamente.

Memo ha estado en el blanco de las críticas porque su rendimiento no es el mejor en Italia. El Salernitana está teniendo una floja temporada y Guillermo Ochoa ha bajado su rendimiento en la campaña.

“Pues pase lo que pase no, pero me parece que hoy es el mejor, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo; lamentablemente no ha tenido un buen arranque con el Salernitana, pero Memo sigue jugando a un gran nivel, por eso está en Italia, no es una liga menor, tenemos que estar listos”, dijo Lozano para acabar con las dudas sobre la participación de Ochoa.

Guillermo Ochoa es el arquero más goleado de la Serie A de Italia. El guardameta del Salernitana ha recibido 17 goles en los primeros 8 partidos del club. Este modesto conjunto italiano ocupa la penúltima posición de la liga.

Cambios en el arco mexicano

La idea principal de Guillermo Ochoa es llegar al Mundial de 2026. Sin embargo, Jaime Lozano resaltó la importancia de contar con otros futbolistas en esta posición para poder tener recambios en caso de que surja algún imprevisto con el experimentado arquero del Salernitana.

“Tenemos que darle, abrirle los espacios a estos porteros; viven un buen momento en sus clubes. Y tenemos que prever, ojalá, lo ideal, es que Memo pueda llegar sano, a hacer lo que sabe. Es un proceso, en estos tres años de cara al Mundial, debemos tener todas las posiciones bien cubiertas, por si nos falta alguien, bien definidas, vamos a abrir ese espacio, para tener al dos, tres o cuatro, en caso de que se le requiera”, explicó.

Sigue leyendo:

· Guillermo Ochoa y la caída libre del Salernitana

· “Lento y sin reflejos”: Guillermo Ochoa recibe duras críticas por su rendimiento con Salernitana

· Guillermo Ochoa y un episodio problemático del pasado: Miguel Herrera reveló roces entre Memo y Jesús Corona

· Santiago Giménez le dio la espalda a la selección de Argentina por jugar con El Tri