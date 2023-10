Cómo se ven 100 calorías en dulces de Halloween

Aquí te mostramos cómo disfrutar de lo que se te antoje, sin arruinar tu dieta en estas fiestas.

By Catherine Roberts

Los estadounidenses planean gastar una cantidad alarmante de dinero en todo lo relacionado con Halloween este año: alrededor de 12,200 millones de dólares, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés) . La gente se dispondrá a buscar decoraciones, disfraces, tarjetas de felicitación y, por supuesto, dulces. De hecho, los dulces son el artículo que la mayoría de la gente planea comprar.

Entonces, ¿qué les darás a los pequeños Hombres Araña y Princesas (los dos disfraces infantiles más populares este año, según NRF) que llamen a tu puerta? Lo más probable es que sea algo con lo que tú también puedas darte un capricho; El 93% de los adultos comen dulces de Halloween, según una encuesta de la Asociación Nacional de Confiteros de 2022.

Todos tenemos nuestros dulces favoritos de Halloween; el chocolate, tal vez como era de esperar, ocupó el primer lugar en una encuesta informal realizada al personal de CR.

Sólo recuerda que la clave para darte un capricho saludable (y evitar posibles malestares estomacales) es el control de las porciones. “Puedes engañarte pensando que esos paquetes de ’tamaño divertido’ (fun size) son pequeños, por lo que puedes comer muchos”, dice Amy Keating, dietista registrada y nutricionista de CR. Pero las calorías y los azúcares añadidos pueden acumularse rápidamente.

Para ayudarte a mantener tu consumo de dulces bajo control, calculamos la cantidad exacta de los 20 elementos favoritos de Halloween que puedes comer por 100 calorías. Usa esta guía visual para controlar cuánto comes y, en los días en que te des el gusto, trata de limitar otros alimentos azucarados, aconseja Keating, porque consumirás de 2 a 5 cucharaditas de azúcares añadidos en 100 calorías de estas dulces golosinas.

