¿Le tira a Karol G, Shakira y J Balvin? Bad Bunny estrena su nuevo álbum en el Coliseo de Puerto Rico

El cantante Bad Bunny lanzó la madrugada de este 13 de octubre su nuevo álbum titulado ‘Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana’ en busca de volver a liderar la industria urbana como lo hizo con ‘Un Verano Sin Ti’. El estreno oficial lo hizo en una gran fiesta en el Coliseo de Puerto Rico, al que asistieron miles de fans y lo acompañaron famosos como el cantante colombiano Feid.

El álbum que contiene 22 canciones tiene una duración total de una hora y 20 minutos. Desde que se estrenó se ha convertido en todo un éxito en todas las plataformas digitales y en tendencia en las redes sociales donde no se para de hablar del álbum.

Para dar el anuncio del estreno, Benito Antonio Martínez Ocasio -como es su nombre de pila- posteó un carrusel en Instagram con la portada de ‘Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana’ y fotos con artistas como Arcángel.

“A los que me aman los amo mucho… a los que me odian los amo más. NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA. No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa’ ustedes”, escribió el ‘Conejo Malo’.

¿Bad Bunny le tira a J Balvin, Shakira y Karol G?

Con el paso de las horas, en redes sociales se ha halado de Bad Bunny porque miles de fans han comentado que varios versos en las diferentes canciones nuevas parecen ataques para J Balvin -quien lo apoyó en sus comienzos-, Karol G y hasta Shakira.

En la canción número 13 del álbum titulada ‘Los Pits’, los internautas notaron que el puertorriqueño respondió a Shakira una frase de la ‘Session #53’ con Bizarrap.

“Bad Bunny en la cima, se tienen que acostumbrar, jeje… Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar”, se le escucha cantar a Benito, haciendo referencia al verso de ‘Shak’: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Después, en ‘Vuelve Candy B’, el tema 14, los fans lograron captar una parte que pudiera ser una indirecta con Karol G, a quien también se le conoce como ‘La Bichota’.

“Ey, vengo de PR, de donde son las verdaderas bichota'”, dice el ‘Conejo Malo’ en la canción.

Sin embargo, la tiradera mayor en el disco sería para J Balvin, a quien mencionó directamente en la canción número 18 que se llama ‘Thunder y Lightning’ y que es una colaboración con Eladio Carrión.

“Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin. Ustede’ me han visto, to’s mis temas están charting. Ustede’ me han visto, siempre ando con los mismo’. Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”, canta Bad Bunny.

