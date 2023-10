Lionel Messi revela que no está al 100% para jugar: “Al principio estaba medio asustado”

Lionel Messi no jugó como titular y entró en la segunda parte de la victoria 1-0 sobre Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas. El argentino se vio falto de ritmo y con riesgo de no haber superado la lesión muscular que arrastra desde su paso con el Inter Miami.

“Al principio estaba medio asustado, no andaba suelto del todo”, dijo Messi, tras las molestias con las que llegó a la fecha FIFA con Argentina.

“Por suerte me sentí muy bien, pude sumar entrenamientos, minutos; hace tiempo que estaba parado y espero poder seguir entrenando al máximo para tener estas sensaciones, como las de hoy. Me voy contento, ya que pudimos conseguir los tres puntos”, afirmó.

Argentina suma 9 puntos de 9 posibles tras tres victorias ante Ecuador, Bolivia y Paraguay. La albiceleste marcha en el primer lugar tras el empate de Brasil y Venezuela.

“Es difícil jugar las Eliminatorias, como decimos siempre, es así: cuesta jugarlas, encontrar espacios, jugar rápido, contra Paraguay que siempre es duro lo hicimos bien y tuvimos muchas situaciones de gol. Pudimos terminar el primer tiempo tranquilamente con una diferencia mayor de goles“, comentó Messi.

Por su parte, Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, no quiso confirmar la titularidad de Messi para el siguiente partido ante Perú que se disputará en Lima.

Scaloni comentó que hay que ir viendo para evitar riesgos con el capitán de la Albiceleste. “Sin Leo tuvimos una buena verticalidad, y hay jugadores que pueden aportar mucho”, añadió el seleccionador.

Messi recibe un escupitajo de un jugador de Paraguay

Tras el partido se conoció que Antonio Sanabria, jugador de Paraguay, lanzó un escupitajo a Messi durante el partido. Messi reveló que no conoce al jugador y que mejor dejarlo así.

“Vi en el vestuario que me escupieron. Ni sé quién es el chico este. No lo vi, me lo dijeron después. No hay que darle importancia porque va a salir a hablar en todos lados. Se va a hacer conocido. Mejor dejarlo así”, dijo el argentino.

La selección argentina tiene pleno de victorias en tres partidos en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. El próximo martes se enfrentará con Perú en el Estadio Nacional de Lima.

Sigue leyendo:

– Futbolista paraguayo es repudiado por supuesto escupitajo a Messi en juego de la Eliminatoria Sudamericana

– Brasil no pasa del empate con Venezuela y recibe el gol de la jornada por parte de Eduard Bello

– Jaime Lozano indica que Julián Quiñones podría debutar con México en noviembre de este año