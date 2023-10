Michelle Rodríguez se presume en bikinazo tras su impactante pérdida de peso

La actriz Michelle Rodríguez causó sensación al publicar unas fotos en traje de baño después de haber perdido una cantidad significativa de peso, lo que le generó un impactante cambio físico.

La comediante utilizó su perfil en Instagram para compartir una serie de fotografías en una playa de Cancún, México, durante unas vacaciones.

En las imágenes se observa a Michelle luciendo la parte de arriba de un bikini negro mientras sonríe para las fotos tipo selfie que se realizó. Aunque no se sabe cuántas libras ha perdido en los últimos meses, sí se le notan grandes cambios físicos.

“Dicen que el mar cura, pues yo hoy le agradecí y le pedí por todos los que han sostenido mi mano cuando mi sonrisa se ha escapado, por los que me han escuchado horas hablando de lo mismo, han secado mis lágrimas y han tomado fuerte mi mano al paso. Le agradecí por la paz y el amor que siento. Soy muy afortunada”, fue parte del texto que escribió Rodríguez para acompañar su carrusel de fotografías.

El post cuenta con más de 66 mil ‘me gusta’ y más de trecientos comentarios entre los que se logran leer algunas críticas y un sin número de elogios.

“Mich siempre ha tenido su belleza, absténgase de decirle que hoy se ve más guapa que antes solo por estar delgada“; “Creo que tu talla o tamaño no te define y mucho menos tu belleza, tú eres y has sido siempre bella, Mich. Felicidades”; “Ay, Mich, siempre fuiste una misma del montón que hablan del amor propio y terminan operándose”; “Te ves increíble, siempre. Principalmente recuerda siempre que naciste con un Angel y que eres un ser de luz que toda persona que te conoce se maravilla contigo. Siempre he sido tu fan”; “Te ves increíble”; “Hermosa”; “Mi admiración a tu trabajo, respeto a tu persona por ser valiente, auténtico” y “Eres un ser de luz por dentro y por fuera. Te ves maravillosa. Sé que te cuidas por ti, por tu salud y también sé que te verás súper hermosa más de lo que ya eres, te quiero mucho Mich, eres un ejemplo a seguir”, son algunas de las reacciones que han tenido los internautas sobre sus fotos en bikini.

