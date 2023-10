Antonio Sanabria sale a desmentir el supuesto escupitajo a Lionel Messi tras recibir amenazas

Antonio Sanabria, jugador de Paraguay, salió a dar disculpas en redes sociales tras el supuesto escupitajo a Lionel Messi durante el partido ante Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas.

Sanabria reveló que la situación del escupitajo no fue hacia él y es parte de una confusión. Además contó que ha recibido amenazas hacia él y su familia por esto.

“Me veo en la necesidad de salir a desmentir lo que pasó anoche. Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó”, comentó el jugador de la selección de Paraguay.

Argentina derrotó 1-0 a Paraguay en la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Messi disputó algunos minutos en la segunda parte tras recuperarse de una lesión.

“No haría nada parecido hacia un compañero de profesión, ni a ninguna persona por respeto. ¿Qué ejemplo le estaría dando a mis hijas cometiendo un acto así? Les recomiendo que vean todas las imágenes”, destacó el jugador paraguayo.

Tras el encuentro, a Sanabria le preguntaron el momento del escupitajo y el paraguayo afirmó que estaba lejos y que no tuvo nada que decir al delantero.

“Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente”.

Messi no le da importancia al supuesto escupitajo de Antonio Sanabria

Los periodistas consultaron a Lionel Messi tras el partido ante Paraguay sobre el incidente y afirmó que no sabía quien era el jugador y que era mejor dejarlo como estaba

“La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. No sé ni quién es el chico este. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí” explicó a la prensa tras el partido.

