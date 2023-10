Michelle Salas posa para Vogue con su lujoso vestido de novia y revela detalles de la confección

La hija del cantante Luis Miguel, Michelle Salas, llegó al altar este fin de semana para darse el “sí, acepto” con su novio Danilo Díaz. La pareja se unió en matrimonio en una exclusiva ceremonia en La Toscana, Italia, como ya se había especulado en los medios de comunicación.

También como ya se había rumoreado, el importante día de su vida posó en exclusiva para la revista Vogue -la que le dio su primera oportunidad como modelo-. Salas presumió su lujoso vestido de novia confeccionado por los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

Según dijo la influencer mexicana, ella siente que su vestido tiene una carga muy especial porque la vistieron los dos diseñadores a los que ella les tiene mucho cariño.

“Este es un vestido que significa mucho para mí. Sobre todo, también por la relación que tengo con Stefano y con Domenico. Estoy encantada de hacer esto junto a ellos. Es un momento muy especial y espero recordarlo en 20 años como si fuera hoy”, dijo la mujer de 34 años.

Antes de comprometerse había hablado con los diseñadores de su vestido

La modelo reveló que tiempo antes de comprometerse había conversado con los famosos artistas de la alta costura y les había comentado que quería que ellos hicieran su vestido.

“Es curioso que un par de meses antes de que Danilo me propusiera matrimonio yo le había dicho a Domenico Dolce y Stefano Gabbana que si me casaba me encantaría que ellos hicieran mi vestido. Poco después cuando le hablé a Domenico y le di la noticia le pregunté si pudiéramos hacer el vestido en su taller de alta costura me contestó con su siempre radiante cariño: ‘¡Absolutamente sí!’”, dijo a Vogue.

Asimismo, señaló que su vestido de novia lo eligió muy sofisticado porque justo así lo quería para un día tan importante para ella.

“Decidí seguir mi intuición y escoger algo que se sintiera sofisticado y festivo para un día tan soñado para mí. Algo que solo lo pudiera usar en un día como este”, comentó.

Para su boda con el empresario venezolano, la modelo mexicana completó su outfit con unas joyas pequeñas y elegantes de la casa Tiffany & Co.

Sigue leyendo: