Bárbara de Regil muestra sus estrías sin reparo y manda contundente mensaje 

La actriz mexicana Bárbara de Regil es una de las famosas que le gusta estar muy activa en las redes sociales y le encanta compartir imágenes presumiendo su cuerpo sin reparo a mostrar sus imperfecciones, como son las estrías y la celulitis.

Y es que la mexicana de 36 años recientemente compartió una serie de imágenes donde deja ver el resultado de sus prolongadas horas de ejercicio, presumiendo su abdomen de acero, sus torneadas piernas y sus brazos marcados.

Bárbara de Regil muestra sus imperfecciones físicas

Pero no solo eso, Bárbara de Regil también mostró las imperfecciones de su físico como son la estrías tanto en su busto y celulitis en sus glúteos.

Lejos de tratar de esconderlas, la protagonista de Rosario Tijeras, la resaltó y mandó un contundente mensaje a las mujeres para que no teman a mostrarse tal como son.

Emotivo mensaje de Bárbara de Regil

“Eres increíble, eres bonita. No importa si llevas puestas unas cuantas o muchas estrías, acné, pelo seco, dientes chuecos, celulitis”, destacó la mexicana.

Y remató su mensaje con emotivas palabras para todas las mujeres que tienen imperfecciones.

“Importa lo que llevas en el corazón. Primero ámate tú, así tal cual. Luego a los demás”, destaca el mensaje de Bárbara de Regil que compartió con sus 8.8 millones de seguidores en Instagram, junto a una fotografía donde se muestra sin filtros.

En la imagen es evidente las estrías que tiene en sus senos la actriz mexicana, que constantemente se ve vuelta en polémicas.

En una de sus fotografías aparece Bárbara recostada mientras vacaciona en Tulum, en el estado de Quintana Roo, al sur de México, donde resaltan sus glúteos y su tatuaje que cubre la parte baja de su espalda.

“Está bien no estar bien”

En otro mensaje, la artista mexicana destaca que no siempre se puede estar bien, pero que lo importante es no rendirse.

“Está bien no estar bien… mientras no te rindas. Que no se te olvide por qué empezaste”, escribió Bárbara de Regil, en otra de las fotos que compartió con sus fieles seguidores.

Para demostrar que se siente bien con ella misma, la mexicana compartió un video luciendo su figura mientras de lanza un clavado a una piscina, al salir se ajuste su sexy bikini de color negro.

Y para seguir deleitando las pupilas de sus seguidores, la protagonista de “Loca por el trabajo”, modela un bikini de color blanco, que seguramente roba suspiros a más de uno.

