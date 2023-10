David Benavídez provoca al Canelo Álvarez e insinúa que no tiene corazón

David Benavídez tiene un reto el próximo 25 de noviembre en Las Vegas contra Demetrius Andrade, pero no olvida su meta más ansiada: destronar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y ocupar el título de campeón unificado de supermediano.

En el anuncio de su pelea contra Andrade, evento en el que estuvo presente La Opinión, el bautizado como ‘Monstruo Mexicano’ fue inusualmente prudente en sus comentarios contra el Canelo Álvarez y por qué supuestamente lo ha evadido por tanto tiempo.

“Canelo se sale con la suya contra rivales más pequeños, pero yo soy grande, soy joven y tiro muchas combinaciones… La quiero, tengo hambre de esa pelea”, dijo.

Pero en declaraciones a ESPN, Benavídez, nacido en Phoenix pero con una larga ascendencia mexicana, consideró que a Álvarez le falta hambre y corazón, por eso es ideal que se vea en el ring contra él para definir definitivamente a lo mejor de la división.

“Él necesita un oponente como yo para sacarle todo eso (corazón). Esa es la única pelea que todo el mundo quiere mirar, yo contra Canelo”, dijo el ‘Bandera Roja’.

En un buen español, al contrario de otros boxeadores de ascendencia hispana como Ryan García, David Benavídez también resaltó que está “cansado de esperar” por el Canelo Álvarez, así que vencerá a los mejores de la división hasta que el campeón decida enfrentarlo.

“Yo no quiero seguir esperando al Canelo. Esa pelea sí va a pasar, pero no sé cuando (…) Si Canelo no me quiere pelear ahorita, pues yo voy a pelear con los mejores en la división”

David Benavídez detrás del corazón de los mexicanos

En su conversación con ESPN, David Benavídez también manifestó que los fanáticos mexicano que se ha ganado a pulso en cada batalla sobre el ring se deben a que los conoce y sabe lo que piden.

David Benavidez está seguro que la pelea con Canelo sucederá en algún momento… Y también cree que ese enfrentamiento será el más importante en la historia del boxeo mexicano. 🇲🇽 🥊



(vía @ahoraonuncaespn) pic.twitter.com/0iAPvVPClY — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 14, 2023

“Tengo muchos fans de México porque soy un guerrero, así en todas mis peleas. A mi me gusta estar ahí peleando, guerreando, eso es lo que le gusta a los mexicanos”, dijo.

El boxeador de 26 años además dejó para finalizar una discutible afirmación que ya ha generado mucho revuelo: “Mi pelea contra el Canelo Álvarez será la más importante de la historia de México”.

