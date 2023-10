Ex futbolista israelí insulta a Benzema en cinco idiomas por sus mensajes sobre el conflicto en Gaza

El conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista Hamás sigue generando polémicas en el mundo del deporte con diversos atletas mostrando su apoyo a las diferentes partes involucradas. El más reciente fue Karim Benzema quien levantó críticas por sus comentarios sobre el tema y desató el rechazo de un ex futbolista israelí.

El delantero francés, que actualmente milita en el fútbol de Arabia Saudita con el Al-Ittihad, se pronunció en sus redes sociales mostrando su apoyo a Palestina y a los habitantes de la Franja de Gaza, zona que ha sido bombardeada fuertemente por las fuerzas israelíes luego de los ataques terroristas perpetrados por Hamás el pasado fin de semana.

“Nuestras oraciones están en este momento con los habitantes de Gaza, víctimas de injustos bombardeos”, escribió el ex delantero del Real Madrid que tiene ascendencia argelina y forma parte de la religión musulmana.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

El mensaje de Karim Benzema no tardó en tener una respuesta. El ex futbolista israelí, Dudu Aouate, se encargó de hacerle saber al delantero francés lo que opina de él con una respuesta un poco subida de tono en su cuenta persona de la red social X (ex Twitter).

El ex jugador, quien coincidió con Karim Benzema en LaLiga durante su paso por el Mallorca, insultó al ganador del Balón de Oro 2022 en cinco idiomas, dejando bien clara su posición en medio del conflicto armado en el que participa su país.

“Eres un hijo de p…” escribió en perfecto castellano Dudu Auoate, quien además del Mallorca también jugó con el Racing de Santander y Deportivo La Coruña en España. El ex guardameta también formó parte de la selección nacional de Israel.

אתה בן זונה גדול !



Tu es un gros fils de pute !



You are a big son of a bitch!



أنت ابن كبير للعاهرة!



Eres un hijo de puta



🇮🇱🇺🇸 https://t.co/eDnOMFrlH4 — DuduAouate🇮🇱 (@RealDuduA) October 15, 2023

El propio Dudu Aouate se ha mostrado bien activo en las redes sociales y no es al primer futbolista que le responde. Previamente también tuvo una interacción con el español José Rodríguez, quien tuvo que salir de Israel en donde milita en el Hapoel Tel Aviv luego de los ataques del grupo terrorista Hamás el pasado sábado.

“Exactamente querido José. No mataron gente, han asesinado, descuartizado bebés, violado mujeres y abuelos. Israel está combatiendo contra el terrorismo. Cueste lo que cueste, esta batalla prometemos que Israel matará hasta el último hijo de p… del Hamás y a cualquier terrorista que esté en el camino. Se acabó el juego”, comentó a un mensaje del español.

Sigue leyendo:

– Karim Benzema manda mensaje de apoyo a los habitantes de Gaza por “injustos bombardeos”

– Irán desmiente castigo de 99 latigazos en contra de Cristiano Ronaldo por supuesto adulterio

– ¿Por qué Karim Benzema se fue a Arabia Saudita?