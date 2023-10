Camarón Zepeda asegura que pelea con Pitbull Cruz sucederá en algún momento: “Es un guerrero”

William ‘Camarón’ Zepeda aseguró que en algún momento se podría dar una pelea con Isaac ‘Pitbull’ Cruz, ya que ambos son mexicanos con corazón de guerreros y porque es un enfrentamiento que muchos fanáticos les gustaría ver.

En una entrevista con el canal de YouTube Hay Tiro, Camarón Zepeda expresó que Pitbull Cruz es un peleador que vende mucho y espera que muy pronto puedan hacer que el duelo ocurra porque un choque entre los dos aztecas sería garantía de espectáculo.

“Yo digo que en un futuro no muy lejano también se puede dar una pelea con el Pitbull. Porque es un guerrero, es un peleador que vende mucho y mucha gente quisiera ver una pelea así. Dos mexicanos con este tipo de boxeo, con este corazón de guerrero que él tiene, que yo tengo, les gustaría yo creo ver un combate. A lo mejor se puede llegar a un arreglo y que se dé”, dijo.

Pitbull Cruz derrotó a Giovanni Cabrera en su última presentación sobre el ring. Foto: Katelyn Mulcahy/Getty Images.

“Sería garantía de espectáculo que el estilo de él y el mío se enfrentarán. Nunca me ha tocado esparrear, lo he visto un par de ocasiones hace tiempo cuando yo iba a hacer sparring a los Jordan, pero nada más lo veía, topaban que ya tenía pelea y ya estaba nada más como soltando, entonces nunca he hecho sparring con él”, agregó.

Cabe destacar que el pasado mes de julio Pitbull Cruz logró un importante triunfo ante Giovanni Cabrera y está 100% enfocado en conseguir una revancha con Gervonta Davis, quien lo venció en una cerrada pelea en 2021. Tanto quiere el mexicano la pelea con Tank, que rechazó enfrentar a Shakur Stevenson por el título de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Es por ello que en estos momentos se ve lejana la pelea entre el Camarón Zepeda y el Pitbull Cruz, pero, de no conseguir la oportunidad con Davis, el enfrentamiento con su compatriota podría ser un gran evento para los fanáticos mexicanos y del boxeo.

Camarón Zepeda venció a Mercito Gesta por nocaut técnico. Foto Cortesía/Golden Boy Promotions.

El Camarón Zepeda viene de una increíble victoria por nocaut técnico ante Mercito Gesta, a quien castigó durante seis rounds hasta que el árbitro detuvo el combate en el minuto 1:31 después que el pugilista invicto lo acorralara contra las cuerdas.

William ‘Camarón’ Zepeda defendió su título continental de peso ligero de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y sigue en invicto. El mexicano tiene marca de 29 victorias sin derrotas, 25 de ellas por nocaut. Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, posee un récord como profesional de 25 triunfos (17 de ellas por la vía rápida), dos reveses y un empate.

Sigue leyendo:

· William ‘Camarón’ Zepeda noquea a Mercito Gesta y retiene título continental de las Américas de la AMB

· Canelo Álvarez explica por qué la revancha con Dmitry Bivol no se concretó: “Lo complicó todo”

· Eddy Reynoso asegura que Canelo Álvarez “está listo para pelear contra quien sea” después del 30 de septiembre